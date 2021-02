TA: Gas terug voor AEX

ECBO kwam wat later met Extra Free Credits over de brug. Meteen een dip in de futures. Maar na ontvangst Extra Free Credits zijn de aandelen koop programma's weer gevoed en gaan ze door met kopen. Tesla ging overnacht nog verder omlaag. Het gaat daar niet goed. Apple begint het steeds lastiger te krijgen met de koers. Ook steeds meer bedrijven klagen over Apple. Het is natuurlijk geen ideaal nieuws. En Apple ratio's verslechteren met de dag en het inkopen van eigen aandelen met de huidige beurskoers zet ook maar marginaal aandeelhouderswaarde op. Kortom Apple en Tesla hebben het gewoon moeilijk in Nasdakkie.



Ik heb het maar zelf gedaan. Gala opgeplakt voor Pagos. Dat bekt wat lekkerder en verkoopt ook lekkerder. Resulaat vandaag +2.5%. Keurig hoor. Maar er zit daar nog meer in het vat.

Het vat is ook aardig leeggedrained bij onze Lieve en Moooie Galapagos. Niettemin niet te enthousiast worden het is en blijft voorlopig het vat weer vullen.



ASML had het lastig. Maar ze zijn weer boven de 500 uitgekomen. Hun eigen aandelen inkoop programma heeft nog een lange loop tijd, maar ook voor ASML geldt dat het maar weinig impact heeft, behalve dan dat hun waarde duidelijk meer flink toeneemt dan de daadwerkelijke inkoop programma. Oftewel als dat programma behoorlijk is uitgeput, dan kunnen ze en zijn ze voer voor de shorters.



ING heeft de negen als weerstand gezien. Hoofd gestoten. Ze zijn hard gestegen. Gaan ze nog een keer een hoofd stoten op de negen of gaan ze lagere koersen al laten zien. Het is afwachten daar. Een lage 8 behoort zeker tot de mogelijkheden.



Akzo gaat ook 1 miljard euro eigen aandelen inkopen. Voor aandeelhouders is beter een koper dan een verkoper, maar wow 1 miljard euro. Het is echt een AEX fonds bedrag.



Let op de Itialiaanse en Spaanse indices. Want die hebben banken. En als de Europese en Amerikaanse banken gaan corrigeren dan heeft dat meteen impact op hun indices.



Stieren lijken adem te kort te hebben. Dat is geen goed niews.