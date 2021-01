TA: Wall Street's Wittebroodsweken

Technisch ligt Wall Street er, ten tijde van de inauguratie van Biden, als een bruidje bij.

Met de komst van Joe Biden als nieuwe president van de VS, rekenen veel beleggers erop dat aandelen de komende tijd in een wittebroodsstemming verkeren.

Hoge verwachtingen

Economen verwachten dat Biden goed is voor de economie en internationale handel. Enkele topeconomen denken dat de kersverse president meer zal doen om gewone Amerikanen te ondersteunen in de coronacrisis. Ook denken zij dat de nieuwe president de enorme ongelijkheid in de VS gaat aanpakken en de handelsrelaties met Europa zal verbeteren.

Onderzoek wijst inderdaad uit dat de kleur van de nieuwe president invloed heeft op Wall Street. En op langere termijn lijkt de aandelenbeurs beter te presteren onder een Democratische president dan onder een Republikeinse.

Overigens maakt het op korte termijn niet uit of van welke politieke kleur de nieuwe president is.

Presidentiële cyclus

Wat bovendien een belangrijke rol speelt is de invloed van de presidentiële cyclus. Zo doen aandelen het doorgaans wat minder tijdens de eerste helft van de presidentiële ambtstermijn van de nieuwe president. De rendementen in de laatste twee jaar van het presidentschap liggen historisch bezien beduidend hoger.

Het blijkt dat impopulaire maatregelen, zoals belastingverhogingen, door de nieuwe president doorgaans aan het begin van zijn ambtstermijn wordt genomen. In de tweede helft kiest hij juist vaak voor maatregelen die stemmen opleveren.



Ingezoomd op de afzonderlijke jaren, blijkt dat in eerste jaar na verkiezingen, beurskoersen vaak noch goed of slecht doen. In het tweede jaar treedt doorgaans een terugval op, in jaar drie en vier volgen meestal de oplevingen.

Wall Street gestegen

Als we nu terugkijken op de afgelopen vier jaar, dan kunnen we constateren dat Wall Street het onder Trump prima heeft gedaan. Tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2021 steeg de Dow Jones met een fraaie 52%. Bovendien is ook de presidentiële cyclus redelijk gevolgd.

In het eerste kalenderjaar van zijn presidentschap won de Dow bijna 25%, in het tweede jaar verloren de koersen bijna 6%, maar in het derde jaar liep Wall Street weer met 23,6% op. Tenslotte steeg de Dow in het turbulente corona- en verkiezingsjaar 2020 alsnog bijna 5%.



Vandaag kijk ik de korte termijn technische koersontwikkelingen op Wall Street. Komend weekend bespreek ik de lange-termijnplaatjes.

Dow blijft ondanks terugval binnen uptrend

De Dow Jones-index ontwikkelt zich uitstekend binnen de opgaande trend. Deze heeft aan de bovenkant in eerste ruimte heeft richting de weerstand van 33.000 punten (berekend koersdoel).

Zolang het patroon van hogere toppen en bodems kan worden voortgezet, mogen we opwaarts blijven kijken.

De steun bevindt zich rond 29.899,20 punten (de bodem van 4 januari).







Nasdaq 100 index blijft naar boven kijken

De Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, laat hogere toppen en bodems op de grafiek achter. Deze signaleren een aanhoudende vraag onder beleggers naar technologieaandelen.

De steun rond 12.537,42 punten (de bodem van 4 januari) bevindt zich aan de onderkant het steile stijgende trendkanaal.

De uptrend van de Nasdaq 100 index heeft aan een eerste (berekend) koersdoel rond 14.500 punten.









SOX-index, zet de stijgende trend voort

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, ontwikkelt zich technisch bezien zeer krachtig. Duidelijk hogere koersbodems, die steevast ruim boven voormalige koerspieken worden gevormd, signaleren gretige kopers in de markt.

Het eerste koersdoel ligt rond de weerstand van 3.350 punten. Steun ligt op 2.675,37 punten (de bodem van 11 december 2020).









Transportation fluctueert in een stijgende trend

De recente correctie van de Transportation-index vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Er ligt steun op 5.290 punten (de bodem van 12 november 2020). De weerstand ligt rond 6.200 punten (berekend koersdoel).