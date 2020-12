Slotcall: Sterke beurs

De AEX (-0,1%) doet vandaag een stapje terug. Vanmiddag kwam er tegenvallend nieuws langs vanuit Amerika: Loonstrookjesverwerker ADP meldde over november een banengroei van 307.000, waar de markt rekende op een plus van 404.000 arbeidsplaatsen.

Toch is de impact van het cijfer op de beurzen beperkt. Voor de bekendmaking van het banencijfer noteerde de AEX ook al zo’n 0,4% lager. Verder verwacht ING dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal met 2% gaat krimpen ten opzichte van Q3. Dit heeft te maken met de sluiting van de horeca, musea en casino's.

Positief nieuws is er ook. Het Verenigd Koninkrijk heeft het coronavaccin van Pfizer (+3,6%) goedgekeurd. In de namiddag zien we een lichte draai in de coronagevoelige aandelen. Vanochtend koersten de winkelvastgoedfondsen, financials en sportschoolketen Basic-Fit (+0,5%) nog in het rood. Nu staan er kleine plusjes op de borden.

Fugro

Het aandeel van de dag is Fugro. De koers van de bodemonderzoeker lijkt vandaag 19% te dalen, maar in werkelijkheid staat er een keurige plus van 9% op het bord. Dit komt doordat het aandeel vandaag ex-claim is gegaan.

Voor ieder aandeel Fugro dat een belegger voorbeurs in handen had, krijgt hij een claim terug. Per 13 claims kunnen er 11 nieuwe aandelen worden teruggekocht tegen een prijs van €2,12. Deze uitgifteprijs van €2,12 weerspiegelt een korting van 55% op slotkoers (€4,694) van gisteren.

De theoretische aandelenkoers ex-claim (TERP) bedraagt daardoor €3,59. De huidige beurskoers ligt hier 8% boven. Of u mee moet doen met de emissie of uw claims beter kunt verkopen, leest u in het onderstaande artikel.

R.I.P. Frank Kramer

Frank Kramer stond bij het grote publiek bekend als oud-voetballer en presentator van diverse spelshows, maar wij kennen hem vooral als een gepassioneerde belegger. Vorig jaar hadden we nog een leuk interview met hem gehouden.

Hij schuwde risicovolle beleggingen niet, zo sprak hij vol enthousiasme over Garibaldi Resources Corporation. Dit is een junior mine dat zich richt op nikkel. We gaan zijn bijzondere beleggingsideeën missen.

Hieronder leest u het interview dat we destijds met hem hadden.

De portefeuille van Frank Kramer https://t.co/xzEarD4aJI via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 2, 2020

Rentes

De rentes blijven vandaag dicht bij huis. De Nederlandse tienjaarsrente loopt een basispuntje op naar -0,43%.