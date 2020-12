Outlook 2021 Online Event: Meld u nu aan! Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Beurs vandaag Categorie: Overig

Een beursjaar als 2020 maak je maar zelden mee. Binnen een tijdsbestek van tien maanden kregen beleggers een crash, een onverwacht sterke herstelrally, een zijwaartse beweging en - alsnog - een soort eindejaarsrally te verwerken. In coronajaar 2020 kijken we nergens meer van op, maar wat voor jaar wordt 2021? Door de aankondiging van Covid-19-vaccins en het aantreden van een nieuwe Amerikaanse president is deze jaarwisseling misschien wel meer dan anders een moment waarop we ècht met een schone lei beginnen. Of lijkt dat maar zo? Op 15 december nemen IEX en Société Générale u mee op een eerste verkenningstocht naar beursjaar 2021 in een serie van vier webinars op één dag, waarin we de vooruitzichten en de kansen voor beleggers in het nieuw jaar bespreken. Dat doen we met een mooie line-up van bekende beleggingsexperts: Royce Tostrams (IEX/tostrams.nl)

Geert Jan Nikken (Leomont)

Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer)

Arend Jan Kamp (IEX)

Niels Koerts (IEX Beleggersdesk) Deze webinars zijn gratis bij te wonen, aanmelden kunt u hier. Het volledige programma ziet er als volgt uit: 10.00-10.45 Kick-off: terugblik 2020 en hoe nu verder? Technisch analist Royce Tostrams blikt terug en vooruit. 12.00-12.45 Beleggingskansen volgens Technische Analyse Geert Jan Nikken geeft op basis van Technische Analyse zijn visie op de markt. 16.00-16.45 Hoe zullen de financiële markten zich verder ontwikkelen en waar liggen de kansen? Het duo Niels Koerts en Arend Jan Kamp bespreekt de markt in hun kenmerkende losse stijl. 20.30-22.00 OUTLOOK 2021-DEBAT Onder leiding van Elianne Kuepers gaan de experts het debat aan: hoe kunnen beleggers zich voorbereiden op beursjaar 2021?

