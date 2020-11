Beste Keuze 2020: Beleggingsfondsen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie:

Beleggingsfondsen zijn misschien wel het meest berucht als het gaat om keuzestress bij beleggers. Op een gemiddeld fondsenplatform loopt het aanbod al snel in de honderden, zo niet duizenden. En om eerlijk te zijn: zoveel verschil zit er vaak niet tussen al die fondsen. Soortgelijke fondsen hebben soortgelijke kosten en - meestal - soortgelijke rendementen. De grootste verschillen binnen beleggingscategorieën komen door verschillende strategieën en door de stijlverschillen tussen fondsmanagers. Om beleggers een handje te helpen bij het zoeken naar goede beleggingsfondsen hebben we een voorselectie gemaakt van vijf fondsen in vijf categorieën: de Beste Keuze van IEX. Vijf setjes Hoewel er veel meer smaken zijn, beperken we ons tot vijf populaire aandelen-categorieën: Aandelen wereldwijd

Aandelen Europa

Aandelen Azië

Aandelen Amerika

Aandelen Opkomende markten. In elke categorie selecteren we alleen fondsen met bewezen kwaliteiten, die bovendien voor Nederlandse particuliere beleggers goed verkrijgbaar moeten zijn via de grote banken en brokers. Daarbij doen we niet aan 'scorebordjournalistiek': rendementen uit het verleden zijn tenslotte geen garantie voor de toekomst. Wie dit jaar geweldig presteert kan volgend jaar tot de verliezers behoren. Belangrijker criteria met het oog op de toekomst zijn kosten (een van de weinige dingen waar je wel van tevoren zeker van bent), consistentie, vermogensbehoud, en de verhouding tussen risico en rendement. Follow the Lipper Leaders We maakten daarbij dankbaar gebuik van de grote beleggingsfondsendatabase van onze kennispartner Lipper en de beoordelingsmethodiek Lipper Leaders, die fondsen op al die kenmerken een score toekent. Oh ja, we vinden het ook belangrijk dat er binnen zo'n Beste Keuze-selectie nog wat te kiezen blijft voor beleggers. Daarom zorgden we dat er in elke categorie niet alleen maar hetzelfde soort fondsen voorkomt. Azië is een grote regio; daarom nemen we ook een Japan- en een China-only-fonds in die selectie op. Voor dividendliefhebbers zorgende we ook voor minstens één dividendfonds in iedere categorie. Benieuwd welke 24 beleggingsfondsen de eindstreep haalden? Bekijk de Beste Keuze van IEX Gouden Stier - Beleggingsfondsen

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.