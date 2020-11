TA: Weerstand onder druk

De aandelenbeurzen wereldwijd zijn omhoog geknald. Ten eerste als reactie op de overwinning van de Democraat Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De andere positieve impuls was de bekendmaking van het nieuwe coronavaccin door farmaceut Pfizer.



Technisch zetten meerdere markten hun weerstandsbarrières onder druk. De AEX schoot met hoge omzetten door de hordes 575,71 (top van 12 augustus) en 589,40 (top begin februari). Op Wall Street bereikten enkele indices nieuwe all-time highs, hoewel die niet werden vastgehouden. Ook de Japanse beurs lijkt door te breken.

Het negatieve nieuws is dat de uitbraken nog niet goed werden vastgehouden. Opvallend is ook dat technologiebeurs Nasdaq niet is doorgebroken.

Vandaag neem ik de AEX en de S&P500 onder de loep. De andere belangrijke beursindices kunt u volgen op Tostrams.nl.

AEX doet poging uit te breken

Eerst brak de AEX de serie van lagere koerspieken, die sinds juli gevormd was, opwaarts af. Hiermee klaarde de lucht al op. Vervolgens werd de zware weerstand 589,40 punten (gevormd op 3 februari) gebroken. De laatste uitbraak werd bovendien begeleid door een gap, op de grafiek afgebakend met het rode cirkeltje. Dit zijn de kerngetallen van de uitbraak van maandag:

De AEX won 3,67% op een slot van 593,93 punten

Hoogste punt van de dag: 599,20

Laagste punt van de dag: 580,09

Omzet: 308 miljoen stukken, dat komt overeen met ruim 5,0 miljard euro

Gemiddelde omzet van de AEX index ligt rond 100 miljoen stukken.

Dit is iets voor de liefhebbers, maar de opvallend hoge omzet was een sterk signaal. Iets minder sterk is dat het slot niet in aan de bovenkant van de dagrange lag.

Deze doorbraak is nog te vers om een duurzame verbetering aan te geven. Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje is dat de AEX-index erin slaagt om boven deze oude horde te blijven.

Dan mag een positief koersverloop verwacht worden richting 632,2 punten, waar de top van februari van dit jaar ligt. Deze top is nog van net van het pre-coronatijdperk. Breekt de AEX hierboven, dan pas komt het all-time high rond 701 punten van 2001 in het vizier. Steun ligt op 528,68 punten (bodem van 6 maart).

Nieuw record S&P500 maar geen uitbraak

De S&P 500 index heeft zich technisch bezien vastgelopen. Maandag deed de index een aanval op de horde 3.588,92. Deze weerstand, gevormd door de top van 2 september, heeft de aanval echter tegengehouden. Intraday werd deze horde wel genomen, met een nieuw all time high. Maar de uitbraak is niet vastgehouden. Ook sloot de S&P maandag op het laagste punt van de dag, opletten dus. Technisch is de correctieve fase, met lagere toppen, wel afgebroken. Verdeelde signalen dus! Indien de uitbraak boven 3.588,92 overtuigend is en standhoudt, wordt 4.250,00 het volgende opwaartse koersdoel.