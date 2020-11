PFIZER HEEFT VACCIN (update)

De Amerikaanse pharmagigant Pfizer zou een werkend vaccin in huis hebben dat in de derde week van november al aan de FDA kan worden voorgelegd. In het persbericht, dat om 12.45 uitkwam, staat het volgende:

PFIZER AND BIONTECH ANNOUNCE VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19 ACHIEVED SUCCESS IN FIRST INTERIM ANALYSIS FROM PHASE 3 STUDY

Vaccine candidate was found to be more than 90% effective in preventing COVID-19 in participants without evidence of prior SARS-CoV-2 infection in the first interim efficacy analysis

Analysis evaluated 94 confirmed cases of COVID-19 in trial participants

Study enrolled 43,538 participants, with 42% having diverse backgrounds, and no serious safety concerns have been observed; Safety and additional efficacy data continue to be collected

Submission for Emergency Use Authorization (EUA) to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) planned for soon after the required safety milestone is achieved, which is currently expected to occur in the third week of November

Clinical trial to continue through to final analysis at 164 confirmed cases in order to collect further data and characterize the vaccine candidate’s performance against other study endpoints

Vrij vertaald: het vaccin is in meer dan 90% van de gevallen effectief in het voorkomen van covid-19. Pfizer heeft deze studie uitgevoerd samen met de Duitse biotech BioNTech. Beiden hebben al voor $1,95 miljard kooporders gekregen van de Amerikaanse overheid en Pfizer verwacht dit jaar nog 50 miljoen doses te kunnen maken.

Volgend jaar staan er dan 1.3 miljard doses op het programma en wie weet kunnen andere bedrijven, eventueel in licentie, ook mee produceren zodat er voldoende is voor de gehele wereldbevolking.

Het tijdspad is nog ongewis. In de derde week van november, over twee weken dus, zal het vaccin voorgelegd worden aan de FDA, de Amerikaanse toezichthouder. President-elect Biden wist het gisteren al:

Biden's statement on the news that Pfizer is getting closer to an effective coronavirus vaccine.



He starts off by saying he already knew the news last night.



And says it'll be months before there's widespread vaccination. pic.twitter.com/ReWa1nIniL — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 9, 2020

En we mogen aannemen dat de zittende president ook op de hoogte was.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Rotatie op de beurs

Deze ontwikkeling zet een brede rotatie in gang. Mocht het inderdaad werken dan is er uitzicht op een weer 'normale' samenleving. Achterblijvers als de banken, winkelvastgoed en veel bedrijven die actief zijn in leisure-sectoren krijgen opeens lucht.

Basic-Fit, Sligro, Kinepolis, maar ook voor Shell, luchtvaartmaatschappijen en banken ziet het leven er dan opeens heel anders uit. Kanttekening is wel dat de enorme stimuleringspakketten die in de maak zijn wellicht minder groot zullen uitpakken dan wel helemaal niet komen.

En wat gaan de centrale banken doen met hun opkoopprogramma's? Veel vragen die pas beantwoord kunnen worden als er meer duidelijkheid is over het tijdspad van het vaccin en hoe het zich dan gaat vertalen in een gezondere en veiligere samenleving.