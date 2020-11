Beste Keuze 2020: Vermogensbeheer

Wie zijn geld graag door een professional wil laten beheren heeft in Nederland voldoende keus. Uw eigen bank biedt die dienst meestal wel aan, maar in totaal bestrijkt de keuze wel een partij of honderd.

Om beleggers een handje te helpen bij het bepalen van die keuze hebben we IEX Beste Keuze in het leven geroepen: op basis van objectieve criteria hebben we uit het aanbod een voorselectie gemaakt van vijf vermogensbeheerders die meetbaar uitblinken in diverse aspecten van het vak. Dat doen we nu al enkele jaren in samenwerking met de onafhankelijke vergelijkingssite finner.nl.

We maken overigens onderscheid in klassiek vermogensbeheer, waar de beheerder persoonlijk contact met de klant heeft en waar de dienstverlening waar mogelijk op maat wordt gesneden, en online vermogensbeheer, dat standaardoplossingen via het internet aanbiedt.

De Beste Keuze in de laatste categorie maakten we eerder vandaag bekend. Hier kunt u die selectie vinden.

Personal touch

Het klassieke vermogensbeheer zit iets anders in elkaar, hoewel de twee vormen wel naar elkaar toegroeien. Ook bij een 'ouderwetse' vermogensbeheerder kunt u online uw portefeuille raadplegen en - met een beetje geluk - in een app kijken hoe u ervoor staat. En online beheerders gaan er steeds vaker toe over om de dienstverlening te vermenselijken door een vorm van persoonlijk contact te introduceren. Het is niet helemaal toevallig dat veel van de nieuwe online beheerders digital-only winkeldochters van gevestigde klassieke vermogensbeheerders zijn.

De online-revolutie ten spijt, in het klassieke vermogensbeheer spelen persoonlijk contact en service nog altijd een belangrijke rol. Veel beleggers hechten aan die personal touch, de reden waarom het - meestal iets duurdere - klassieke vermogensbeheer nog altijd populair is.

Vanwege die persoonlijke aandacht ligt de drempel om binnen te komen bij deze variant wel flink hoger. Waar je bij online beheerders soms al wel met €1.000 terecht kan, moet je voor vermogensbeheer met een hoofdletter V vaak minstens een ton meebrengen.

Welke vijf vermogensbeheerders zijn volgens ons dit jaar de Beste Keuze voor beleggers en mogen zich het komende jaar tooien met bovenstaande Gouden Stier-logo?