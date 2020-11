Beste Keuze 2020: Online vermogensbeheer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie:

Nog nooit was het zo eenvoudig en goedkoop om je geld te laten beleggen. En nog nooit was het zo noodzakelijk: met je geld op een spaarrekening weet je zeker dat je vermogen nooit zal groeien. Aanbieders weten dat natuurlijk ook en staan in de rij om u te helpen. Met apps, blinkende platforms, drie-stappen-methodes en andere vehikels waarmee u uw vermogen kunt laten groeien - als het goed is. Het aantal vermogensbeheeroplossingen waar u uit kunt kiezen groeit dan ook gestaag. Online vermogensbeheer hebben we het dan over. Het klassieke vermogensbeheer, waar u persoonlijk wordt ontvangen met koffie en cake en - als u vermogend genoeg bent - kaartjes voor het Concertgebouw, groeit wat minder onstuimig en is voor mensen die een simpele beleggingsoplossing zoeken ook onnodig duur en complex. Kosten zijn belangrijk, maar niet het enige Online vermogensbeheer is de ideale oplossing voor mensen die wel willen beleggen, maar er niet teveel tijd in kunnnen of willen steken. Maar zeker in zo'n nieuwe markt is het moeilijk om de ene aanbieder van de ander te onderscheiden. Waar moet je op letten? Bijna alle partijen werken met standaardportefeuilles op basis van verschillende risicoprofielen. Door die aanpak lopen de rendementen binnen de profielen vaak niet overdreven ver uiteen. Daarom zijn in dit segment kosten vaak een belangrijk criterium om op te letten Maar niet het enige. Met onze kennispartner, vergelijkingssite Finner.nl, beoordeelden we het aanbod in de markt op vier belangrijke criteria (organisatie, beleggingsbeleid, kosten en risicobeleid). Daarbij kwamen vijf partijen als Beste Keuze naar voren. Uiteraard zijn er meer partijen die kwalitatief goed werk leveren, maar de Beste Keuze van IEX Gouden Stier is in het leven geroepen om het grote aanbod terug te brengen tot een behapbaar aantal. En dan vallen er noodgedwongen partijen uit de boot die het net niet halen. Benieuwd wie het wel haalden? Bekijk nu de Beste Keuze van IEX Gouden Stier – Online Vermogensbeheer

