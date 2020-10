TA: Bitcoin op ramkoers met weerstand

Bericht delen via:

Na een snelle spurt van 35%, gaat de bitcoin het gevecht aan met een zware technische barrière uit 2019.

Aan het begin van de zomer heeft de bitcoin een langgerekte driehoek aan de bovenkant verlaten. Hiermee is een meerjarige dalende toppenlijn opwaarts gebroken.

Na een snelle spurt van ruim 35% ligt Bitcoin nu op ramkoers met de horde van $13.823,55, waar zich de top van 28 juni 2019 bevindt. In mijn blog van eind juli had ik al aangegeven dat hier een zware barrière ligt.

Aanloop richting horde

Ik sluit dan ook niet uit dat hier winstnemingen kunnen optreden, na de flinke run vanaf het low van circa 10.000 medio september. Met een terugval kan een aanloop genomen worden, om over deze horde te springen.



Volgens mijn IEX-collega en cryptokenner Madelon Vos is het einde van de run omhoog nog niet in zicht. Zij berekent, op basis van de langgerekte driehoek, een koersdoel rond $26.000.

Ik sluit dit niet uit, maar zie wel enkele tussenliggende hordes. Na de barrière rond $13.823,55 kent bitcoin ook nog het all-time high rond $19.021,97.



Vandaag bekijk ik bitcoin en ethereum. Ik begin met een technische beoordeling van de Midkap-index.

Midkap index laat de uptrend achter zich

Nu de AMX-index de stijgende trend heeft gebroken, oogt het technisch beeld minder sterk. We verwachten een test van de steun van 777,77 punten (de bodem van 25 september).

De weerstand ligt op 855,51 punten (de top van 12 oktober).

Wees alert, want een doorbraak en slotstand onder de steun genereert een nieuwe verzwakking. Dit is de opmaat voor een verdere koersdaling.

Na een doorbraak onder de steun van 777,77 punten wordt 753,63 het volgende neerwaartse koersdoel.







Bitcoin test weerstand

Bitcoin (USD) is in de laatste correctie opgevangen door de bovenkant van de langgerekte driehoek. Door deze hogere bodem blijft het technische beeld voor de lange termijn positief.

Zoals gezegd is het potentieel thans beperkt, nu de eerste zware technische weerstandsbarrière rond $13.823,55 (de top van 28 juni 2019) is genaderd. Een doorbraak van de laatste koerstop is nodig om verder opwaarts potentieel te bevestigen.

Na een uitbraak boven de horde van $13.823,55 wordt $19.021,97 het volgende opwaartse koersdoel.

De steun vinden we op $9.862,17 (de bodem van 11 september).







Ethereum vormt hogere bodem

Het cryptovalutapaar ETH/USD heeft in de recente daling een potentiële hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen.

Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is ruimte richting $804,63 (de top van 4 mei 2018). De steun bevindt zich op $290,00 (de bodem van 10 februari).