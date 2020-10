Slotcall: Guur sentiment

De AEX (-0,1%) lijkt de laatste tijd alleen maar te kunnen dalen. Toch zijn we vandaag de beste beurs van Europa. De belangrijkste reden is dat de techfondsen er buitengewoon goed bij liggen.

Deze aandelen zijn goed vertegenwoordigd binnen de hoofdindex. Adyen (+2,4%) en Prosus (+2,8%) wegen gezamenlijk 13%. Dat is best fors. Daarentegen krijgen de coronagevoelige aandelen de grootste klappen. Met name de banken en verzekeraars doen pijn aan de ogen. Het oplopende aantal coronabesmettingen lijkt mee te spelen.

Verder is het macro-economische nieuws is beperkt. In de VS liepen de orders voor duurzame goederen afgelopen maand met 1,5% op en stegen de huizenprijzen met 0,5% op maandbasis, maar dan hebben we het wel gehad.

Eurocommercial Properties

Binnen de AMX behoort Eurocommercial Properties (-5,0%) tot de kopgroep van het rijtje dalers. Het winkelvastgoedfonds maakte bekend zijn beslissing over een eventuele dividenduitkering uit te stellen tot begin volgend jaar. Dit lijkt de markt niet te kunnen waarderen.

De cijfers an sich waren namelijk niet slecht. Met 96% van de huurders is overeenstemming bereikt over de aangepaste huurvoorwaarden. Verder is het positief dat 90% van de huren over het moeilijke tweede en derde kwartaal is ontvangen.

Eurocommercial Properties wordt minder hard geraakt door de coronacrisis dan Unibail-Rodamco (-4,0%), omdat er in de winkelcentra vrijwel altijd een grote supermarkt zit. Ook heet het bedrijf dit jaar geen issues rondom de liquiditeitspositie. Dat is bij Unibail Rodamco wel anders.

Flow Traders

Het is niet de maand van Flow Traders (-4,7%). Dit keer is UBS de boosdoener. De Zwitserse zakenbank zet de market maker naar aanleiding van de teleurstellende derdekwartaalcijfers op de verkooplijst. Analist Michael Werner maakt zich zorgen over de prestaties van de Amerikaanse tak.

Daarnaast denkt hij dat de volatiliteit op de financiële markten snel zal afnemen, wat de handelsinkomsten van Flow Traders dempt. Uiteindelijk verlaagt hij zijn koersdoel met €2 naar €21. Het is discutabel om het koersdoel van een marketmaker te baseren op de verwachte volatiliteit van volgend jaar.

Dit is omdat niemand kan voorspellen of 2021 een volatiel of rustig beursjaar gaat worden. De IEX-Beleggersdesk vindt het daarom verstandiger om te kijken over een periode van tien jaar. Hier zitten zowel saaie als spectaculaire beursjaren bij.

Uiteraard is het lastig te voorspellen of de concurrentie over tien jaar sterker is geworden en dus marktaandeel afpakt van Flow Traders. Toch is het mogelijk om een ruwe schatting te maken. Analist Paul Weeteling raamt de gemiddelde winst over een gehele economische cyclus op €3 per aandeel. Dan lijkt mij een koersdoel van €21 eerlijk gezegd aan de lage kant.

Flow Traders: Matige winst in de VS #FlowTraders https://t.co/572WcLLYFE — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 22, 2020

Rentes

De rentes maken vandaag een duikvlucht. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vier basispunten naar -0,50%.