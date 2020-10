TA: Indicatoren koelen af

quote: LucaTonie schreef op 22 oktober 2020 08:09:

Maar als ik naar de lange termijn kijk is dit toch nihil? oftewel verwacht je dan echt een crash daardoor? Door die paar puntjes omhoog? Komt dat niet gewoon doordat de steundeal er nog steeds niet is dat die paar puntjes omhoog er zijn?

ik verwacht (!) op korte termijn stukkie lager vanwege onzekerheden vs, covid (lockdowns) en technisch zwakkere markt.verder kijk ik sowieso vaak naar rentes, zoals gezegd de inverse was een goed signaal vorig jaar en als ik nu kijk klopt het dat de yield nog steeds laag is. maar ik zie signalen dat het gaat uitbodemen hier. de stijging in de yields zelf is trouwens al zo'n 40- 60 % vanaf de hogere bodem."iedereen" gaat er maar vanuit dat de rente laag blijft en dat overheden het laag houden. maar wat nu als het gaat stijgen, het laatste wat de markt kan hebben is stijgende rentes, vooral met die soms absurde k/w's. en stel dat de yield van de 30-jarige oploopt naar 3 - 3,5 % dan is aex 350 wel voor te stellen. maar inderdaad, het is nog vroeg. misschien een paar maanden te vroeg, we gaan het zien.