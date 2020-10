TA: Toppenlijn onder druk

De Nederlandse beurs beweegt al bijna drie maanden in een correctieve fase, nadat de herstelbeweging van medio maart werd afgebroken. De toppen en bodems lopen echter ver in elkaar over, wat aangeeft dat er van serieuze verkoopdruk geen sprake is.

De AEX-index is al meerdere keren afgeketst op de dalende lijn die loopt over de toppen vanaf medio juli. Ook nu staat deze dalende weerstandslijn weer onder druk.

Het technisch beeld klaart pas wat op wanneer de correctieve fase wordt afgebroken. Dan kan er een herstel plaatsvinden richting weerstand 589,40 punten.

CAC 40-index blijft neutraal

De Franse beurs is net als de AEX-index sinds juni niet meer veel opgeschoten. De CAC 40-index beweegt de laatste maanden per saldo zijwaarts binnen een neutrale bandbreedte tussen steun 4.691 en weerstand 5.213 punten.

Recent heeft de Franse index de onderkant van deze bandbreedte weer getest. Vanaf dit niveau kan er nu een nieuw herstel plaatsvinden. Pas na een doorbraak door de weerstand klaart het technisch beeld verder op.

Adempauze voor DAX-index

De Duitse beurs heeft het herstel vanaf maart het langst kunnen voortzetten, maar is de laatste weken ook stilgevallen. De DAX-index beweegt in een wat smallere zijwaartse bandbreedte boven steun 12.253 punten.

Zolang dit steunniveau intact is, blijft het technisch beeld redelijk positief. Indien de Duitse beurs door de weerstand weet te breken, zal het beeld verder opklaren en kan de all-time high van begin dit jaar weer worden opgezocht.