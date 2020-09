Slotcall: Baaldag

Het is een dag om snel te vergeten. Rond lunchtijd deed de AEX (-0,8%) nog een dappere poging om het openingsverlies goed te maken, maar eigenlijk heeft het er de gehele dag niet ingezeten.

Het stijgende aantal coronabesmettingen lijkt toch echt impact te hebben op de markten. Misschien speelt de downgrade van Goldman Sachs voor de Amerikaanse economie ook een rol. De Amerikaanse zakenbank halveerde de groeiverwachting voor het vierde kwartaal naar 3%.

De reden is dat er naar verwachting geen nieuw steunpakket door het congres wordt geloodst. Wat het sentiment ook geen goed doet, is de tegenvallende IFO-index. Vanochtend rolde er een stand van 93,4 uit de bus, wat betekent dat het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie broos is.

Basic-Fit -9%

De bleeder van de dag is Basic-Fit (-9,0%). De Franse overheid kondigt nieuwe lockdownmaatregelen aan voor de grote steden. Hierdoor moeten 80 clubs tijdelijk hun deuren sluiten. Dat is 9,6% van het totale aantal sportscholen van de keten.



(Bron: IEX Beleggersdesk) Klik op de afbeelding voor een grote versie

Kijkend naar het toenemende aantal coronabesmettingen is er een reële kans dat de Spaanse vestigingen binnenkort volgen. Het is niet ondenkbaar dat er ook in Nederland en België maatregelen worden genomen.

Een meevaller is dat de sportschoolketen in juni een emissie heeft doorgevoerd. Hierdoor kan Basic-Fit in een slecht scenario zelfs een jaar zonder omzet overleven. Of deze dip een aardig instapmomentje biedt, leest u in het onderstaande artikel.

AMG aan puin

AMG (-6,9%) gaat net als gisteren door het putje. Bij de Battery Day van Tesla (dit weekend meer hierover) heeft Elon Musk gezegd dat er zeer veel lithium beschikbaar is en dat Tesla zelf lithium wil gaan mijnen, zodat de prijs ervan met zo'n 33% kan dalen. Ook het Belgische Umicore (-7%) kreeg er flink van langs.

AMG is een producent van bijzondere metalen, waaronder lithium. Deze koersdaling is hierop dus een logisch gevolg. Het aandeel staat bekend als boom/bust, wat betekent dat de koers bijzonder volatiel is. Dit blijkt uit de koersgrafiek van de afgelopen vijf jaar.



(Bron: IEX Beleggersdesk) Klik op de afbeelding voor een grote versie

Per saldo heeft het aandeel AMG het de afgelopen vijf jaar helemaal niet zo slecht gedaan. Met een winst van zo'n 150% is namelijk niets mis. Het probleem is alleen dat er twee jaar geleden een plus van meer dan 750% op het bord stond. Er zijn maar weinig beleggers die ritjes als deze goed verteren.