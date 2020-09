TA: AEX glibbert weg

De Nederlandse aandelenbeurs staat technisch onder druk en zakt weg naar de steunzone van 528-530 punten.

Technisch zien we de euro wat stagneren tussen 1,17 en 1,20.

Begin september heeft de euro rond 1,20 de hoogste stand sinds 2018 bereikt, versus de Amerikaanse dollar. Een sterke euro werkt doorgaans niet in het voordeel van de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van de rest van de wereld.

Dollar en euro wisselen van positie

Op het hoogtepunt van de coronacrisis was de dollar nog favoriet, maar nu is het dus andersom. Ten eerste blijft de Amerikaanse rente onder druk staan nu de Federal Reserve de geldkraan wagenwijd heeft gezet. Ten tweede verloopt het economisch herstel in de VS veel stroever dan in Europa.

Technisch lijkt de opmars van de euro overigens de laatste dagen wat te stagneren, grofweg tussen 1,17 en 1,20.

Ik heb de plaatjes van de euro en van de AEX boven elkaar gezet. Wat direct opviel is dat de euro in juni aan een sterk herstel is begonnen, terwijl de opmars van de AEX sinds juni is stilgevallen. Wellicht heeft Nederland met zijn open exporteconomie het meest te lijden onder de sterke euro.



Vandaag bespreek ik het technische plaatje van de euro en van de AEX. De Nederlandse beurs oogt technisch matig.

AEX brokkelt af richting steun van 528,68

De Nederlandse beurs breekt de herstelfase naar onderen af, hetgeen nieuwe verkoopdruk signaleert. Nu de driehoek aan de onderzijde is gebroken treedt technisch een verzwakking aan het licht.

Op korte termijn is een test van rond 528,68 punten (de bodem van 6 maart) niet uitgesloten.

De AEX-index laat bewegingen zien tussen deze steun en de weerstand van 589,40 punten (gevormd op 3 februari).







EUR/USD op termijn naar 1,26

De EUR/USD is op korte termijn stilgevallen, grofweg tussen 1,17 en 1,20. Hiermee stagneert de opmars van de Europese munt wat.

Maar het onderliggende technische plaatje blijft goed. Technisch heeft de euro in juni een koopsignaal gegenereerd, nadat de voormalige koerspieken van 2019 en het voorjaar van 2020, tussen 1,13 en 1,16 zijn doorbroken.

Ook wist de EUR/USD rond 1,12 (low van 19 juni) een hogere koersbodem te vormen.

Technisch lijkt het erop dat een Hoofd&Schouder bodemformatie opwaarts is voltooid. Volgens de klassieke berekening komt er opwaarts potentieel vrij richting 1,25.

Op de grafiek ligt daar wel een cluster aan topjes van begin 2018. Deze liggen overigens vlak voor de zware horde van 1,26, van 16 februari 2018.

Deze top van 1,26 werd gevormd nadat Trump exact één jaar president van de VS was. Tijdens het eerste jaar van zijn bewind was de euro opgelopen van 1,04 naar 1,26.