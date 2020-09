TA: Koopkansen tech (II)

quote: Alex A La Hausse/ A La Baisse schreef op 8 september 2020 08:24:

www.ed.nl/binnenland/leven-minder-leu...



Zo ouderen wordt t niet eens tijd dat jongeren niet overal de rekening voor krijgen?



En zelf hoor ik eerder bij de ouderen.



31 IC En 140 ziekenhuisopnames op 17 miljoen.





Zo ouderen wordt t niet eens tijd dat jongeren niet overal de rekening voor krijgen?En zelf hoor ik eerder bij de ouderen.31 IC En 140 ziekenhuisopnames op 17 miljoen.

Het is inderdaad niet leuk voor velen en somberheid is nooit goed. Maar de 'ouderen' zou je hooguit kunnen verwijten dat ze de 'jongeren' niet weerbaarder hebben opgevoed. Het is al snel een probleem als iets niet leuk of geweldig is.Daarnaast zou solidariteit ook wel wat beter ontwikkeld mogen zijn. Degene die ziek worden hebben echt een probleem, zelfs degene met milde klachten kunnen maanden lang en mogelijk zelfs jaren (ernstig) last houden.En dat zijn dus niet alleen de ouderen en de obesitas, dat helpt niet, maar het is daarnaast ook kwestie van geluk of pech.Zo, terug naar beurs: beetje herstellen nog in de VS en dan zuidswaarts naar .50 correctie.