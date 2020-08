Slotcall: Vervelende draai

De AEX is 1,4% in het rood gesloten en dat is een tegenvaller. Zeker omdat we in Amsterdam zo'n 1% hoger openden. Alle seinen stonden vanochtend op groen voor een mooie beursdag.

Met name de Chinese inkoopmanagersindex voor de dienstensector is een opsteker. Deze kwam uit op een stand van 55,2 en dat betekent forse groei in augustus. De PMI voor de industrie (51,0) was een tikje lager dan verwacht, maar dat mag geen naam hebben.

Verder is het op het macrofront relatief rustig. We moeten het doen met een Duits inflatiecijfer over augustus. Deze maand zakten de consumentenprijzen 0,1% ten opzichte van juli en dit is in lijn met de verwachting van analisten.

In tegenstelling tot Europa vervolgt Wall Street zijn recordreeks. De Nasdaq koerst 0,4% hoger en dat betekent een nieuwe all time high voor de technologie-index. De Dow Jones waarin verhoudingsgewijs wat meer ‘oude’ economie-aandelen zitten, heeft nog 5% af te leggen voordat er een nieuwe hoogste koers ooit op het bord staat.

Tegenvaller Philips

Philips (-3,5%) is de grootste daler binnen de AEX. Het bedrijf meldde vanochtend een tegenvaller uit de VS waar een contract voor de levering van 30.700 beademingsapparaten is komen te vervallen. Dat terwijl Philips in april de productie van deze apparaten flink had verhoogd. Al met al leidt het verlies van het contract tot een iets lagere omzet en de nodige imagoschade.

Momenteel koerst het aandeel tegen zo'n 20 keer de verwachte winst over 2020. Voor de IEX-Beleggersdesk is het nieuws geen aanleiding om het koersdoel te wijzigen. Of u het aandeel moet kopen, leest u in het onderstaande artikel.

Accell in de lift

Accell (+5,9%) is vandaag de grote winnaar op de beurs. ABN Amro analist Martijn Den Drijver heeft het aandeel op de kooplijst gezet. De fietsenfabrikant ligt volgens hem op koers om de marges op te krikken naar 8%.

Toch verwacht hij dat de resultaten van Accell in de tweede jaarhelft onder druk blijven. Dit wordt veroorzaakt door problemen in de toeleveringsketen. Het lijkt er echter op dat het ultieme koopmoment al is geweest. Sinds halverwege maart heeft het aandeel een enorme rit gemaakt.

Cyber1: Horrorstory

Het aandeel Cyber1 is de laatste jaren meermaals aanbevolen op televisie. Het fonds komt daardoor voor in menig beleggingsportefeuille. Zo ook in die van enkele Premiumleden. Meerdere leden hebben ons gevraagd wat zij met het aandeel moeten doen nu de koers is gezakt tot €0,04.

De financiële resultaten zijn als gevolg van tegenvallende overnames flink verslechterd. De voormalige CEO, Kobus Paulsen, die hiervoor verantwoordelijk is, is in december 2019 onverwacht komen te overlijden.

Sindsdien gaat het verder bergafwaarts met het bedrijf. In het eerste halfjaar van 2020 halveerde de omzet en werden er dieprode cijfers geschreven. Het volledige Premiumartikel leest u hier.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier stijgen in een brede lijn. Uitzonderingen zijn de Griekse (-3 basispunten) en Amerikaanse (-2 basispunten) rente.