TA: Royal Dutch Shell koopwaardig?

Is Shell weer interessant, nu de koers al vier weken boven de steun van €12,49 blijft hangen.



Hoe kan dat nou, want in mijn blog hier heb ik in de afgelopen maanden meerdere malen gewezen op het zeer zwakke technische plaatje. Deze Grand Old Lady van het Damrak, zoals Royal Dutch ook wel genoemd wordt, behoorde dit jaar tot de slechtst presterende fondsen van de Nederlandse beurs. Vanaf de top rond €27,50 begin januari, verloor RDS ruim 50%.



Het stevige dividendrendement van ruim 5,5% ten spijt, blijven de kopers aan de zijlijn staan. Is het zo dat RDS een koopniveau heeft bereikt? Nadrukkelijk stel ik dit met een vraagteken.

Bodemformatie

Technisch zie ik, in elk geval voor de zeer korte termijn, de contouren van een bodemformatie. Een bodem is doorgaans de springplank voor een eerste, soms substantieel, herstel.

Echter op de lange termijn blijft RDS een aandeel dat defensieve beleggers beter kunnen mijden.



Desondanks wil ik op het licht stabiliserende technische plaatje wijzen. Zeker op de ultra korte termijn, kan RDS voor de speculatieve belegger interessant zijn om eens naar te kijken.



In mijn video van afgelopen woensdag heb ik al enkele technische aspecten voor de korte termijn op een rij gezet, waarvan de meeste op bodemvorming duiden.

Maar ten overvloede benadruk ik dat er voor de defensieve lange-termijnbelegger géén eer valt te behalen aan RDS. In deze video bekijk ik:

De kracht van de steun van €12,49

De moneyflow, die de geldstroom meet

Het proces van positieve divergenties

De verhouding tussen potentieel en risico

Het zeer zwakke meerjarige technische plaatje

In mijn blog van vandaag richt ik mijn focus op de zeer fraaie risk/reward-ratio van RDS, aan de hand van twee scenario's.



Ik bekijk deze 2 scenario's op basis van de koers van donderdagmiddag (€12,62):

De koers veert op naar de horde €14,10, maar breekt daar niet boven.

De koers breekt de horde van €14,10 en stijgt naar de top van juni rond €17,64

Vlakke trend

Technisch beweegt Royal Dutch Shell op de zeer korte termijn tussen de steun van €12,49 (de bodem van 3 augustus) en de weerstand van €14,10 (de top van 12 augustus).

De ruimte binnen deze zijwaartse fase is ruim genoeg om te traden. Bij een uitbraak boven €14,10, verbetert het beeld. Daarna kan de koers naar de top van juni rond €17,64.

De conservatieve belegger heeft hier niets te zoeken. Daarvoor is het lange-termijn beeld veel te zwak.









Scenario 1: Koers herstelt naar €14,40

Het opwaarts potentieel is met 11,5% nu voldoende, tegenover een laag risico van 1%.

Dit levert binnen de neutrale trend een gunstige risk/reward ratio op van ruim 11. Met andere woorden, met een speculatieve positie kunt u ongeveer 11 keer zoveel winnen als verliezen.

Voorwaarde is uiteraard wel dat u niet blijft zitten indien de koers onder de steun van €12,49 zakt en sluit. In dat geval moet de positie wel gesloten worden.

Scenario 2: Koers breekt uiteindelijk door 14,40 en stijgt door naar €17,64

Technisch is het opwaarts potentieel dan met bijna 40% zeer hoog, tegenover een laag risico van slechts 1%.

Dit levert een gunstige risk/reward ratio op van 40. Door een speculatieve positie in te nemen, zou u dus ongeveer 40 keer zoveel winst kunnen maken, als dat u verlies loopt. Uw maximale winst bedraagt 40%, uw maximale verlies 1%.

Voorwaarde is uiteraard wel dat het aandeel niet onder de steun van €12,49 zakt en sluit. In dat geval moet de positie gesloten worden.



Ik wil met nadruk herhalen dat het technische plaatje op lange termijn geen enkele positie rechtvaardigt. Defensieve en risicomijdende beleggers moeten zich verre van het aandeel RDS houden.

Mijn overwegingen om bovenstaande analyse te benoemen is de nabijheid van de steun, alsmede de zeer interessante risk/reward-ratio. Lees verder onder de banner.

Wellicht wenst u de nieuwe aankopen in uw mail te ontvangen? Wordt dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuille mutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees.

Al voor €1 (voor de eerste maand) kunt u kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams lidmaatschap. Klik op de banner hieronder voor een actieabonnement.





Zeer zwak

Technisch ligt Royal Dutch Shell er op lange termijn zeer zwak bij nadat de bodems van de afgelopen vier jaar zijn gebroken.

Er is naar beneden ruimte richting de steun van €10,30 (de bodem van 20 maart).

De weerstand bevindt zich op €17,64 (de top van 12 juni).