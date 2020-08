TA: Olie nog niet uit de kou

Volgens 's werelds grootste oliebedrijf Saudi Aramco zal de prijs van ruwe olie stijgen. De Saudische oliereus denkt dat de vraag naar ruwe olie zal toenemen, ondanks alle coronaperikelen.

Belangrijk daarbij is dat in Azië het oliegebruik bijna terug is op het niveau van voor de coronacrisis, terwijl de Amerikaanse olieproductie op het laagste niveau in 15 jaar tijd staat. Daar staat tegenover dat Opec-landen en enkele bondgenoten eerder hebben afgesproken om de productie van olie geleidelijk te verhogen.

De vraag/aanbodverhouding voor een flinke rally is nog niet aan de orde, want technisch stuit light sweet olie rond 42,50 op een enorme weerstand.

Ik heb op deze plaats al meerdere malen gewezen dat de olieprijs nog niet uit de kou is. Uiteraard heeft ook de oliesector hieronder te lijden. Vandaag wederom de olieprijs, alsmede de olie&gassectorindex.

Olie op weerstand

De olieprijs (Light Sweet) keert terug naar de voormalige bodems van de afgelopen jaren. Deze oude steun rond 42,50 (gevormd op 1 juli 2017) fungeert als nieuwe weerstand.

Omdat de olieprijs steeds op deze oude steun afketst, geeft het technische beeld nog geen ruimte voor een stijging. Pas na een uitbraak boven 42,50 komt er potentieel vrij, daarna wordt 64,33 het volgende opwaartse koersdoel.

Europese energiesector vormt lagere top

De Europese energiesector Oil & Gas keerde terug in de richting de oude bodems van de afgelopen 3 jaar. Deze lagen rond 280 en 290. Het lijkt erop dat de sectorindex een lagere top onder deze voormalige steun gaat vormen. Deze oude steunzone fungeert thans als nieuwe weerstand.

Vooral het feit dat de index een fors lagere top vormt, ver onder die oude bodems, is een slecht teken. Zolang dit het geval blijft, oogt het technische beeld negatief. De weerstand ligt rond 259,02 (gevormd op 12 juni).