TTW: Open brief aan Aat van Herk

Heel misschien heb je over ons gehoord, de TTW groep. Een spontaan via social media ontstane groep beleggers in Wereldhave. Het afgelopen half jaar hebben we de gang van zaken zorgvuldig bestudeerd. Onze strategie zal veel meer dan de huidige opleveren voor de aandeelhouders.



Typerend weer.



Tijdens corona crises zijn veel bedrijven over de kop gegaan omdat ze onvoldoende reserves hadden.

Maakt een bedrijf winst dan moet het overgemaakt worden naar de aandeelhouders.



Burgers, overheid zijn de klos om deze bedrijven in stand te houden.



Na financiele crises moesten banken reorganizeren, compliance enz... invoeren.



Tijd dat corporates/bedrijven ook veranderen.



Als je een bedrijf niet in leven kan houden, zonder ontslagen enz.. voor een jaar vanwege tegenslagen... dan moet je gestraft worden en op de blaren zitten of overheid moet nu met een wetgeving komen dat dwingt bedrijven om genoeg reserves aan te houden zodat er geen massaal ontslagen vallen of bedrijven subsidies nodig hebeen.



Bij elke tegenslagen is de burger de klos.



bungalowparken ontvangen subsidies en verhogen de prijzen met 14%.



Burger betaald weer hoge belasting om de subsidies te kunnen bekostigen (in-direct) en daarnaast mogen ze de parken ook direct weer subsidieeren door de prijsverhoging.



Bedrijven zijn kapot gegaan door activisten omdat ze jarenlang hun reserves terug moesten geven naar aandeelhouders.