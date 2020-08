Slotcall: Duits optimisme

De AEX (+2,3%) heeft er zin in vandaag. De opening was nog in het rood, maar sinds het uitkomen van de Europese inkoopmanagersindices voor de industrie, lijken de koersen alleen maar te kunnen stijgen.

Vooral de Duitse PMI is een opsteker. Deze kwam uit op een stand van 51,0 en dat betekent dat de Duitse industrie voor het eerst sinds 2018 boven het neutrale niveau van 50 uitkomt. Kortom, we hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk is er weer sprake van groei.

Toch was het cijfer niet dusdanig goed dat de beurzen er dik 2% door zouden moeten stijgen. Soms zijn er van die dagen dat de markten simpelweg omhoog willen en dan wordt al het nieuws aangegrepen om de koersen omhoog te stuwen. Vandaag is zo'n dag.

Endlich mal, Duitse inkoopmanagersindex voor het eerst sinds tijden weer boven (economische) groeigrens 50 #AEX pic.twitter.com/t1CLiuzl6s — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 3, 2020

Overigens komt de ISM Manufacturing PMI ook hoger uit dan verwacht. Er rolde een stand van 54,2 uit de bus en dat is ruimschoots beter dan de 53,6 waarop de markt rekende. Het is vandaag gewoon één goednieuwsshow.

???? US Manufacturing PMI rises to 50.9 in July, up from 49.8, signalling growth in the goods-producing sector after upturns in output and new orders for the first time in 5 months. Read more: https://t.co/d4lKx5VzvD pic.twitter.com/HFyRhS97FR — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) August 3, 2020

Heineken

Als we Unibail Rodamco (-6,3%) voor het gemak vergeten, is Heineken (-2,1%) de grootste bleeder binnen de AEX. Het bierbrouwer wordt spijkerhard geraakt door de coronacrisis. De horeca zat in het tweede kwartaal grotendeels op slot en ook nu laat een aanzienlijk deel van de bevolking restaurants en kroegen links liggen.

Daarnaast is er een streep gegaan door veel festivals en evenementen. Dit alles is een hard gelag voor Heineken. Het biermerk verdient juist zijn geld met de horeca, omdat de marges hier hoger liggen dan bijvoorbeeld bij het bier in de supermarkt.

Wat ook even slecht uitkomt, is dat Heineken in het Verenigd Koninkrijk een paar duizend kroegen in bezit heeft. Normaal gesproken is dat een gouden business, maar nu dus even niet. Al met al daalde de onderliggende winst in het tweede kwartaal met 75%.

Dit is zoals verwacht, omdat Heineken drie weken geleden nog met een winstwaarschuwing op de proppen kwam. De teleurstelling zit hem vooral in de sombere outlook. Het management denkt namelijk dat de resultaten pas in 2022 op het niveau van voor de coronacrisis zitten.

Maar dan mag er natuurlijk geen tweede lockdown komen. Of u deze koersdaling moet aangrijpen om het aandeel te kopen, leest u in het onderstaande artikel.

Vechten tegen de bierkaai voor Heineken #Heineken https://t.co/P3hp75plsn — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 3, 2020

PostNL

Daar waar Heineken wordt geraakt door de coronacrisis, vaart PostNL (+11,6%) er wel bij. Mensen blijven langer thuis en kopen daardoor meer spulletjes online. Hierdoor stegen de pakketvolumes in het tweede kwartaal met 25%.

Toch moeten we met zijn allen niet doorslaan in de euforie, omdat het voor PostNL bijna onmogelijk is om dit groeitempo vast te houden. In juni zwakte de groei bijvoorbeeld alweer wat af. Het zou dus zomaar kunnen dat deze afzwakking in de tweede jaarhelft doorzet.

De consensus voor dit jaar ligt op een WPA van €0,20. Dit resulteert in een K/W van 11. In het onderstaande Premiumartikel leest u de verwachting van de IEX-Beleggersdesk over wanneer het bedrijf weer dividend gaat uitkeren.

Rentes

De rentes lopen over het algemeen licht op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt twee basispunten naar -0,38%.