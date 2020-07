Slotcall: Niet te houden

De AEX (+1,7%) is niet te houden vandaag. De agenda is dun gezaaid, maar toch krijgt de hoofdindex het voor elkaar om de hoogste koers sinds de corona-uitbraak op het bord te zetten. Chapeau.

Het optimisme is lastig te verklaren. Vannacht stonden de futures nog onveranderd en toen ik wakker werd stond de Dow Jones ineens 350 punten hoger. Normaal gesproken is er dan iets gebeurd, maar dat bleek helemaal niet het geval.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft onverminderd hoog, zo kwamen er afgelopen zaterdag wereldwijd 200.000 coronagevallen bij. Dat is geen cijfer om vrolijk van te worden. Het zal de Chinezen een zorg zijn, want de Hang Seng index sloot meer dan 5% hoger. Tja, dat kan in deze markt allemaal.

Amerikaanse dienstensector in de lift

Misschien wisten de Chinezen dat er een geweldige inkoopmanagersdindex over de Amerikaanse dienstensector zat aan te komen. De markt ging uit van een stand van 50,1, maar uiteindelijke rolde er een stand van 57,1 uit de bus.

Dit betekent het hoogste niveau in vier maanden. Helaas valt de koersreactie op dit cijfer tegen. We zagen welliswaar een kleine spike in de koersgrafiek van de AEX, maar binnen tien minuten was de winst er alweer uitgelopen. Blijkbaar is het toch niet zo'n grote verrassing als eerder gedacht.

Het is niet de eerste keer dat markten lauwtjes reageren op een PMI over de Amerikaanse dienstensector. Dat terwijl de marktreactie op inkoopmanagersindices over de industrie vaak wel fors is. De reden hiervoor is dat cijfers over de industrie een goede voorspeller zijn van de economie.

Het idee is dat wanneer de PMI's over de industrie aantrekken, de Amerikaanse economie ook gaat aantrekken. De dienstensector volgt meestal en is daarom voor de markt minder interessant.

Nieuwe topman BAM

Het is BAM (+2,1%) eindelijk gelukt om eens een keer met positief nieuws langs te komen. De geplaagde bouwer is er sneller dan verwacht in geslaagd om een nieuwe CEO aan zich te binden. Ruud Joosten is de gelukkige.

Hij werkte eerder als Chief Operations Officer bij Akzo Nobel. Het is aan hem om een cultuurverandering te bewerkstelligen. Nu luidt het motto: "kunnen wij het maken, nou en of". Deze motto zal aanslaan bij kinderen in de basisschoolleeftijd, maar geld heeft het de laatste jaren niet opgeleverd.

Ik heb voor de nieuwe CEO alvast een nieuwe motto verzonnen: geen marge, geen project. Misschien is het niet de meest inspirerende motto die er bestaat, maar als iedereen zich er aan zou houden, bespaart het een hoop ellende. Alle ins and outs over de nieuwe topman leest u in het onderstaande Premiumartikel.

Rentes

De rentemarkt doet het vandaag rustig aan. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier (+3 basispunten) loopt aardig op. Daarentegen zakken de rentes van de zuidelijke eurolanden. Een typisch gevalletje van risk-on dus.