Slotcall: Spannend avondje op komst

De AEX (+1,4%) heeft de wind weer in de rug. De beurzen vinden de weg omhoog na een bijzonder goed Payroll report in de VS. Er kwamen maar liefst 4,8 miljoen arbeidsplaatsen bij en dat betekent een record.

De markt ging uit van 3 miljoen dus is het cijfer ook nog eens veel beter dan verwacht. Reden voor de Amerikaanse President Donald Trump om rond 21.30 uur een speciale persconferentie te houden.

Het is niet precies duidelijk wat hij gaat zeggen, maar ik sluit niet uit dat hij begint met het fenomenale banenrapport. Dit soort cijfers heeft hij voor zijn herverkiezing nodig dus laat hij geen kans onbenut om deze te delen met de pers.

**PRESIDENT TRUMP HOLDS A NEWS BRIEFING AT 9:30 AM (1330 GMT) -WHITE HOUSE — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) July 2, 2020

De persconferentie zou ook in het teken kunnen staan van de coronacrisis. Trump zei vanmiddag dat het virus onder controle is, maar gisteren kwamen er in de VS nog meer dan 50.000 coronagevallen bij. Dat is niet bepaald een score waarmee de regering rustig achterover kan leunen.

TRUMP: CORONAVIRUS IN U.S. 'GETTING UNDER CONTROL' — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) July 2, 2020

Fantasie in de bankensector

Bankaandelen hebben er vandaag ook zin in. ABN Amro (+4,6%) en ING (+4,3%) spuiten omhoog op het bericht dat de ECB open staat voor fusies in de bankensector. Frankfurt zegt letterlijk dat levensvatbare fusieprojecten niet in de weg mogen worden gestaan door strenge kapitaalseisen.

Banken worden zwaar getroffen door de lage rente, toenemende complianceregels en het coronavirus. Daarom zullen er de nodige banken open staan voor een fusie. Als een complete verrassing komt het bericht van de ECB overigens niet.

Het is algemeen bekend dat de politici in Brussel in meerderheid voorstander zijn van een bankenunie. Als diverse banken met elkaar gaan fuseren wordt de stap naar een Europese bankenunie gemakkelijker.

BAM

De bleeder van de dag is voor de tweede keer deze week BAM (-13,1%). De bouwer verwacht een verlies van circa €140 miljoen in het eerste halfjaar. Interim CEO Frans den Houter is helemaal klaar met de internationale tak en heeft daarom besloten om te stoppen met het aannemen van nieuwe buitenlandse projecten.

IEX Premium heeft uitgezocht wat BAM precies in het buitenland doet. Het blijken allerlei losse projecten te zijn zoals een IKEA in Indonesië, een watersysteem in Sierra Leone en een museum in Dubai.

BAM laat dit soort projecten niet uitvoeren door het eigen personeel, maar door lokale krachten. Deze mensen doen dit natuurlijk niet voor een habbekrats. Nee, de toegevoegde waarde van BAM voor deze projecten is er niet en dan wordt er ook geen geld verdiend.

Rentes

Het is risk-on op de aandelenmarkt, maar risk-off in de rentemarkt. Gisteren steeg de Nederlandse tienjaarsrente nog met zeven basispunten, maar nu gaan er alweer vier puntjes van af. Het zijn bijzondere bewegingen.