TA: AEX zet topje onder druk

Kijkend naar de Nasdaq dan zie ik wel een correctie daar aankomen. Apple, Amazon, Paypall, Adobe, ze liggen alle vier topzwaar. Terwijl fondsen als Facebook, Tesla er zwaar bij liggen. De lijnen in deze fondsen liggen nog erg goed. Dus een correctie zie ik in de trend van 3%. Dow Jones en de S&P500 hebben geen snelheid. En dat is terug te zien in hun uitslagen, ondanks de flinke verschillen gisteren en eergisteren. VIXie ligt wel in het hok, maar wat ziet die er enthousiast uit. Ze blijven loeren en loeren. Azie blijft goed liggen, maar ook niet heel overtuigend. In Europa kijk ik met een schuin oog naar Griekenland. Daar willen ze niet uitbreken, maar dat moet op (zeer) korte termijn wel gebeuren. Per saldo ligt iedereen nog goed, velen lopen over de kliffen, maar vallen niet. Uitzonderingen zijn er altijd. Nasdaq bijvoorbeeld, maar fondsen als DSM en ASML in Nederland.