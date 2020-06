TA: Wall Street stuit op all time highs

Schulden worden opgekocht..of weggeknopt-gedelete van multinationals ....eu overheid..kleinere bedrijven....obligaties als volgende laag schuldpapier zijn nu ook al aan de beurt.......belastingbetalen is alleen voor PietParticulier ....per dag gaat het om bedragen....de idioot moet in november herkozen worden en zet er gerust nog een grotere geldprinter bij....aex ..dj standen gaan deze realiteit....'realiteit' weergeven....700 in november ...bijv.

Weinig gebasseerd op de economie..in ned of usa.....90% op politiek ...waarom.. ze weten ook dat economische data niet meer van betekenis zijn.....af en toe voor een berenuithaal naar beneden...ned maakt een fout door het land over te hebben over gedaan aan trump als eu land ..een nederlander bestaat niet meer..is een Trumperlander geworden....dus gaat hun politiek en geldprinters stand Aex bepalen en niets anders...