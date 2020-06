Slotcall: Historisch!

We zijn getuige van een historisch banenrapport. Daar waar de markt rekende op een verlies van 8 miljoen arbeidsplaatsen, kwamen er in mei maar liefst 2,5 miljoen bij. Gevolg is dat de AEX deze week 7,6% hoger sluit.

Omdat we bij IEX ook zoveel mogelijk thuis werken, had ik de mogelijkheid om het banenrapport live te volgen op CNBC. Toen de cijfers binnen rolden werd het daar zelfs even stil. Vol ongeloof werd er gereageerd op deze bizarre meevaller.

Want hoe is het nou in hemelsnaam mogelijk dat analisten er zo ver naast zitten? Het viel mij al op dat de verwachtingen, ondanks het meevallende ADP-cijfer, niet naar boven werden bijgesteld. Er was dus ruimte voor een meevaller, maar op banengroei had helemaal niemand gerekend.

Shorters in de problemen

Het zou zomaar kunnen dat dit cijfer voor shorters de bekende druppel is en dat zij hun posities met frisse tegenzin terugdraaien. Hier lijkt sprake van te zijn bij Fugro. De koers werd vandaag even on hold gezet. Meestal wordt er altijd gemopperd op de shorters, maar ze kunnen er ook voor zorgen dat de koers extra hard stijgt.



Wellicht zijn er ook wat shortende partijen in paniek bij Unibail Rodamco. Deze week steeg het aandeel met maar liefst 48%. Voor de shorters boven de €100 is dit nog geen probleem, maar u zal het gokje maar gewaagd hebben op €50.

Nee, Unbail Rodamco is een echt casino-aandeel en is vooral geschikt voor het zeer speculatieve gedeelte van de beleggingsportefeuille. Hetzelfde geldt eigenlijk voor alle winkelvastgoedaandelen. Het is praktisch niet in te schatten hoe hoog de huurinkomsten in de rest van het jaar zullen zijn en daar komt bij dat er nog een flinke afwaardering van het vastgoed op komst is. Maar goed, veel leed zit natuurlijk al in de prijs van het aandeel verwerkt.

Hoge koersen

Dat geldt niet meer voor de markt als geheel. De Nasdaq100 staat vandaag op een all time high en zelfs de S&P500 begint al aardig in de buurt te komen. Carl Quintanilla, televisiepresentator bij CNBC, maakt een aardige vergelijking met vorig jaar.

Exact een jaar geleden bedroeg de werkloosheid 3,5% en stond de S&P500 op 2826 punten. Nu is 13,3% van de Amerikanen officieel werkloos en staat de S&P500 10% hoger. Dit is bijna niet uit te leggen, maar toch waag ik een poging.

Allereerst is de oorzaak voor de hogere werkloosheid extern en niet intern. Dit betekent dat het probleem sneller opgelost kan worden. Verder ligt het voor de hand dat de werkloosheid vanaf nu een flinke duikvlucht maakt, simpelweg omdat de Amerikaanse economie steeds verder open gaat.

Daarnaast wordt er fiscaal flink gestimuleerd en drukken centrale banken het gaspedaal behoorlijk in. Hierdoor is de rente laag en hebben de mensen die hun baan wel wisten te behouden meer geld in hun zakken. De Amerikaanse overheid geeft dus meer geld uit, maar Joe sixpack spaart.

Dit bleek twee weken geleden uit de hoge spaarquote. De kern van het verhaal is dat er waarschijnlijk nog een grote herstelvraag plaatsvindt. Omdat er ook nauwelijks alternatieven zijn voor aandelen, vluchten beleggers naar de aandelenmarkt.

JUNE 5, 2019:

S&P 500: 2826

Unemployment rate: 3.5%



JUNE 5, 2020:

S&P 500: 3112

Unemployment rate: 13.3% — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) June 5, 2020

Tienjaarsrentes

Het is vandaag risk-on in de wereld van het tienjaars staatspapier. De Amerikaanse- en Nederlandse rente spuiten omhoog. Daarentegen blijft de Italiaanse rente stabiel. Dit betekent dat de spreads verder omlaag gaan.

Nederland: +4 basispunten (-0,10%)

Duitsland: +5 basispunten (-0,28%)

Verenigd Koninkrijk: +4 basispunten (+0,35%)

Verenigde Staten: +10 basispunten (+0,92%)

Italië: +0 basispunten (+1,42%)

De lijstjes

AEX deze week: +7,6%

AEX deze maand: +7,6%

AEX dit jaar: -5,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -4,0%

Duitsland heerst

Lange tijd bleven de Duitse aandelen ver achter ten opzichte van de overige Europese indices, maar inmiddels hebben onze oosterburen een enorme inhaalslag gemaakt. Deze week stijgt de DAX maar liefst 10,9%. En nee, er is nog geen coronavaccin.

De olieprijs zit ook flink in de lift. De prijs voor een vat brentolie koerst voor het eerst sinds 6 maart boven de $40 per vat. Verder valt op dat de Nasdaq100 (+2,6%) achter blijft. Dit is geen complete verrassing, omdat hierin veel stay at home stocks zijn opgenomen. Deze werden tijdens de coronacrisis juist opgepikt en dan is het niet zo gek dat beleggers nu van deze fondsen afscheid nemen.

AEX

Alle aandelen met een hoog risicoprofiel worden opgepikt. Aegon (+26,4%), ABN Amro (+24,9%), ING (+22,8%) en ArcelorMittal (+21,5%) had u deze week moeten hebben. Wat de financials nog een extra zetje in de rug geeft, is de stijgende rente. Een hogere rente betekent veelal een hogere rentemarge.

Daarentegen blijft het oerdegelijke Wolters Kluwer (-5,5%) achter. Laten we het houden op sectorrotatie, want een grote trigger kan ik niet vinden. De daling van Galapagos (-3,6%) is nog lastiger te verklaren. Het biotechfonds presenteerde gisteren immers goede testresultaten van het reumamiddel Filgotinib.

AMX

Binnen de midcap gaat het ook helemaal los. De reisrestricties worden versoepeld en dat betekent goed nieuws voor Air France-KLM (+37,0%). Toch kunt u zich afvragen of mensen direct in het vliegtuig durven te stappen. PostNL (+18,8%) hoeft minder geld in de pensioenpot te stoppen en mag dit uitsmeren over een langere looptijd.

Pharming (-5,1%) blijft net als de gehele biotechsector achter. Vopak (-2,2%) is even niet de place to be. De vraag naar olie neemt in een rap tempo toe en daardoor hoeven minder partijen hun olie op te slaan. Dit leidt tot druk op de opslagprijzen.

ASCX

Avantium (+31,3%) werd afgelopen zondag geplugd in een bekend televisieprogramma en ING handhaafde het hoge koersdoel van €12,90. Tot slot profiteert B&S Group (+31,3%) van een koersdoelverhoging van ING en gaat Wereldhave (+30,2%) met de gehele sector mee omhoog.

Bedankt voor uw bezoek en reacties.