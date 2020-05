Aparte beurs

De koersbewegingen van vandaag zijn lastig te verklaren. We zien de coronagevoelige aandelen zoals ING (+7,6%), Unibail Rodamco (+7,0%), Air France-KLM (+6,5%) en Basic-Fit (+3,4%) fors in waarde stijgen, terwijl de rentes omlaag gaan.

Zo gaan er vandaag maar liefst drie basispunten af van de Nederlandse tienjaarsrente. Dit betekent risk on op de aandelenmarkt en risk-off in de rentemarkt. Tja, wie gaat er dan gelijk krijgen. De rentemarkt wordt het slimme geld genoemd, maar of dat in deze tijd helemaal waar is, is de vraag.

Dat beleggers akkoord gaan met een rente van 1,5% voor een land als Italië, dat een bijzonder hoge staatsschuld kent en verkeert in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, vind ik niet erg slim. Maar goed we leven in bijzondere tijden.

Voor de beurs als geheel wordt het vandaag waarschijnlijk een rustige beursdag. Er staan geen macro's op de agenda en het cijferseizoen is voorbij. Desalniettemin blijven de onderliggende fondsen volatiel.

Deze tweet van CNBC is wel grappig. De handelsspanningen worden aangehaald als reden waarom de rentes omlaag gaan. Maar als de handelsspanningen echt zo groot waren geweest, had ArcelorMittal vandaag niet 2% hoger gestaan.