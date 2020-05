Glas halfvol

Volgens Pierre Veyret, technisch analist bij ActivTrades, wordt al het goede nieuws aangegrepen door beleggers om de koersen hoger te zetten. Het optimisme vertaalt zich niet alleen in hoge koersen, maar ook in een lage put/callratio. Deze ratio staat nu op een historisch laag niveau, wat betekent dat beleggers weinig bescherming zoeken. Dat is opvallend omdat we in een zeer onzekere tijd leven.

Veyret vindt het een gevaarlijke situatie, omdat dit op korte termijn tot een scherpe koersdaling kan leiden als de optimistische verwachtingen over het virus en de macrodata niet uitkomen.

Er zijn immers nogal wat risico's: het kan nog jaren duren voordat er een coronavaccin op de markt is, de werkloosheid in de VS is historisch hoog en de handelsspanningen tussen de VS en China nemen toe. Desalniettemin is het ook vandaag risk-on op de markten. De coronagevoelige aandelen gaan hard omhoog, terwijl de defensieve fondsen wat terugzakken.