Beurs Vandaag: Week van de waarheid

De AEX begint licht hoger aan deze week. We doen het vandaag zonder de Britten en Amerikanen. In New York en Londen zijn de beurzen gesloten wegens respectievelijk Memorial Day en spring bank holiday.

Hoewel de cijferstroom van het Q1-seizoen is weggevallen is er genoeg voor beleggers om te verwerken. Aan het coronafront blijft de hoop op een snel vaccin levend, maar een van de verst gevorderde onderzoeken, die in Oxford, begint de verwachtingen wat te temperen.

Het medicijn Remdesivir van Gilead lijkt vooral te werken bij lichte gevallen. Of het de mortaliteit van Covid-19 significant verlaagt is nog steeds niet duidelijk.

Ondertussen zijn de spanningen tussen China en de VS nog steeds te snijden en op een niveau beland dat iedere opmerking of maatregel koersgevoelig kan zijn. De Chinezen waarschuwen inmiddels voor een nieuwe 'koude oorlog'.

The U.S. should give up its “wishful thinking” of changing China, Foreign Minister Wang Yi said, warning that some in America were pushing relations to a “new Cold War” https://t.co/CSlTjwxxf6 — Bloomberg (@business) May 24, 2020

Spannende week EU

In Europa begint er een ouderwetse week van de waarheid voor de Europese samenwerking, nu de 'Vrekkige Vier' zich niet braaf langs de Duits-Franse as wensen op te stellen. Dat er gezamenlijke noodhulp komt en dat die zo'n 500 miljard euro zal bedragen staat min of meer vast, maar zijn het giften of leningen? En onder welke voorwaarden wordt die hulp verstrekt?

'500 miljard, binnen de Europese begroting, dus controle', 'commissie kan voorwaarden stellen: structurele verbeteringen aan economie en verduurzaming', 'splijtzwam is giften of leningen,' aldus Jeroen Dijsselbloem in #buitenhof over de goede elementen aan het Macron-Merkelplan. pic.twitter.com/zhpF01ms1t — Buitenhof (@Buitenhoftv) May 24, 2020

Iedere onhandige uitspraak of een emotionele uitbarsting van een MinFin is een potentiële market mover, dus opletten geblazen. Voor de liefhebber hier het hele interview met Jeroen Dijsselbloem; hij heeft al eens eerder in Europees verband de vrek mogen uithangen.

Japan beslist ondertussen iets vlotter over biljoenensteun. De Nikkei stijgt er zo'n 1,5% door:

Japan moves forward with $1tn in new coronavirus reliefhttps://t.co/0OK4W9lUed — Nikkei Asian Review (@NAR) May 24, 2020

Overig nieuws vandaag

Bedrijfsnieuws is er van Bayer, dat volgens Bloomberg dichtbij een grote schikking van $10 miljard in de Roundup-zaak zou zijn. En we kijken uit naar de Ifo-index van het Duitse ondernemingsklimaat, die om 10 uur wordt gepubliceerd. Vooral verwachtingsindices zoals deze zouden zo langzamerhand wel tekenen van (stevige) verbetering mogen laten zien. Consensus ligt rond 75. Dat is heel laag voor deze index, maar alweer hoger dan de 69 van vorige maand,

De uitstaande shortposities

Zoals vermeld door shortsell.nl

En dan nog even dit

Introducing: FAAAM

Making the case for FAAAM. Probably the best acronym given their dominance, although I doubt it will catch on. FANG is too well-known and even though Apple & Microsoft are not part of the acronym itself, it is what people mean when they talk about FANG-stocks https://t.co/wEBfoUSYzp — Jack Neele (@jackneele) May 24, 2020

Hiep hiep hoera, de Dow Jones wordt 124 deze week. En is niet de vlotste meer.

The Dow Jones Industrial Average is showing its age — and getting crushed in recovery trade https://t.co/xvBR6a1uaa — Bloomberg (@business) May 24, 2020

Ook gij, Alibaba

Alibaba drops after projecting slowing growth in uncertain times https://t.co/rQaNSh1OdV pic.twitter.com/JIceAiMVDH — Bloomberg (@business) May 25, 2020

