Slot: Sell-off!!

Het is een dag om snel te vergeten. De spanningen omtrent de handelsoorlog nemen toe en dat kunnen we er nu echt niet bij hebben. De AEX sluit uiteindelijk 2,6% in het rood.

De Amerikaanse President Donald Trump dreigt het het handelsakkoord met China te verscheuren als het Aziatische land buitenlanders niet toelaat onderzoek te doen naar de oorsprong van het virus.

Zelfs nieuwe handelstarieven worden niet uitgesloten. De boosheid van Trump valt te begrijpen aangezien er al langer geruchten zijn dat het virus is ontwikkeld in een Chinees laboratorium. Grote bewijzen zijn hiervoor nog niet, maar Amerikaanse onderzoekers moeten natuurlijk wel de mogelijkheid hebben om naar bewijzen te speuren.

Nog geen paniek

Van paniek is er nog geen sprake op de markten, want daarvoor zijn de intraday swings te beperkt. Aan het einde van de handelsdag zagen we weliswaar een spike omhoog, maar dat wordt veroorzaakt door fusiegeruchten in de bankensector. Hierover meer onderaan dit artikel of in het liveblog.

Desondanks zien we de paniekbarometer VIX 11% oplopen naar 38 punten. Toch is het huidige niveau nog ver verwijderd van het hoogtepunt van de coronacrisis. Begin maart stond er zelfs een stand van boven de 100 op het bord.

Een punt van zorg is overigens dat Amerikaanse topbeleggers de daling in het eerste kwartaal niet hebben aangegrepen om aandelen bij te kopen. In het liveblog noemt Arend Jan tien grote namen die negatief zijn over de markt.

Volgens de Amerikaanse President Donald Trump, die zich altijd graag met de beurs bezighoudt, hoeven we ons hier geen zorgen over te maken. Tja, wat moeten we hier nou van vinden. Misschien heeft hij een punt. In ieder geval wel over types zoals Nouriel Roubini en Mark Faber. Hun verdienmodel is om steevast pessimistisch te zijn, zodat zij een podium krijgen als ze het een keer bij het rechte eind hebben.

When the so-called “rich guys” speak negatively about the market, you must always remember that some are betting big against it, and make a lot of money if it goes down. Then they go positive, get big publicity, and make it going up. They get you both ways. Barely legal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2020

Pharming

Pharming (-6,0%) ging bij opening nog even omhoog, maar blijkt toch niet immuun voor het slechte beurssentiment. Dat is een tegenvaller omdat de cijfers eigenlijk best goed waren. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 40% naar €49,3 miljoen en dat is een record.

Daarnaast zegt het bedrijf geen last te hebben van de coronacrisis. De IEX Beleggersdesk rekent op een winst per aandeel van €0,09 dit jaar, wat een K/W van 14 impliceert. Of het aandeel koopwaardig is leest u in het onderstaande artikel.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell gaat vandaag $0,16 ex-dividend, wat betekent dat het aandeel 1% minder daalt dan dat er op de IEX One staat. Toch blijft een daling van 3,6% pijnlijk. Vanochtend probeerde het management teleurgestelde dividendbeleggers op te beuren.

Zo zei het bedrijf een dividendverhoging te overwegen op het moment dat de markt een beetje tot rust is gekomen. Het goede nieuws is dat de landen die niet bij de OPEC horen de olieproductie flink hebben verlaagd. Dit moet leiden tot een fors hogere olieprijs.

Goldman Sachs is het hiermee eens en denkt dat de prijs van het zwarte goud komend jaar gaat stijgen naar $65 per vat.

New for subscribers: Goldman believes oil has bottomed and is headed back to $65 next year https://t.co/1FJiGgwyrj Check out @CNBCPro for a free trial. — CNBC (@CNBC) May 14, 2020

Rentes

De bewegingen op de rentemarkt zijn vandaag niet zo groot als die op de aandelenmarkt. De Spaanse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt vier basispunten op, maar dan hebben we het wel gehad.