Slot: 'Opwaarts potentieel aandelen beperkt''

"De analisten van Goldman Sachs vinden dat u niet meer dan €35 per aandeel moet betalen voor een aandeel Unibail Rodamco (-4,2%). Het hakt erin, want de koers staat nu op een all time low."



Er staan 2 fouten in deze zin.

Het is niet Goldman Sachs maar Morgan Stanley.

Ook geen all-time-low, want op 3-4 sloot de koers op 45,22.