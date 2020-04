Slot: Winnaars blijven winnaars

quote: I need a dollar schreef op 20 april 2020 18:50:

[...]



U lijkt alleen in slechte oorspronkelijke ambtenaren tenten als KPN en postNL te beleggen. Wellicht zelf daar werkzaam geweest en uw gouden handdruk met aandelen ontvangen? Zonde want er zijn zoveel betere bedrijven te koop die wel kunnen concurreren en ook nog eens winst kunnen maken. Het is in ieder geval duidelijk dat u ontzettend zuur bent door hier dagelijks te melden dat het vooral de shorters zijn die uw aandeeltjes naar beneden helpen.



Advies: stop met beleggen, slaap je een stuk rustiger.

[...]U lijkt alleen in slechte oorspronkelijke ambtenaren tenten als KPN en postNL te beleggen. Wellicht zelf daar werkzaam geweest en uw gouden handdruk met aandelen ontvangen? Zonde want er zijn zoveel betere bedrijven te koop die wel kunnen concurreren en ook nog eens winst kunnen maken. Het is in ieder geval duidelijk dat u ontzettend zuur bent door hier dagelijks te melden dat het vooral de shorters zijn die uw aandeeltjes naar beneden helpen.Advies: stop met beleggen, slaap je een stuk rustiger.

Helaas, ik moet je teleurstellen, ik heb in mijn leven eigenlijk nooit een baan gehad, ben altijd ondernemer geweest.En, nee, ik heb geen dollar nodig.... :-)Heb ook andere aandelen hoor, waar je me nooit over hoort, gewoon, omdat ze op winst staan.En als laatste, vroeger, toen ik nog echt aan beleggen deed kon ik er idd wel 's van wakker liggen; die paar ton waar ik nu nog op de beurs mee speel gaan me heus niet wakker houden, het echte vermogen zit in huizen, wel zo rustig...