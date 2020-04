Op donderdag avond werd al de steun getest, keurig en dubbel, en is de beer terug gewezen, op vrijdag is het nu nog een keer afgeketst. Op woensdag/donderdag 2x bovenkant en 2x onderkant - dus op zich had ie vrijdag op de weg omhoog naar boven kunnen uitbreken, maar dat deed hij niet. Op vrijdag dan nog een keer de bovenkant en vervolgens de onderkant getest, en aan de bollinger aangekomen. Hij moet dus omhoog op maandag, mogelijk dat de weerstand gebroken werd en de koers het vervolgens niet kan houden. In dat geval is te verwachten dat het daarna snel en zonder tussenstop omlaag gaat.