IEX-actie: 15 vragen aan Rabobank

Kijk naar de economische realiteit, niet de juridische term. Het mag dan niet de term eigen vermogen dragen, maar het is diep achtergesteld, variabele beloning en kan bij tekort aan winst / moeilijke tijden worden stopgezet. De beloning is ook in lijn met de vergoeding op eigen vermogen, niet op regulier vreemd vermogen. Het staat om precies die redenen ook als eigen vermogen op de balans van de Rabobank.



"If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck."



Voor de liefhebber, zie Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving sectie 290 (Financiële instrumenten) paragraaf 8 (Vreemd vermogen en eigen vermogen).