shortie schreef op 31 maart 2020 22:23:

Afgelopen 2 keer wist de SP niet boven het 38% retrace niveau te breken wat rond de 2.650 ligt.Beide keren toch een redelijke pullback vanaf dat niveau.Wellicht hoog tijd dat we eerst weer eens richting de 2.425-2.450 fietsen (inmiddels het 50% niveau van het herstel vanaf de bodem) om vanaf daar dan weer eens een poging te wagen. Vooralsnog ga ik er even vanuit dat een verdere uitbraakpoging nu wellicht even van de baan is en we ook morgen een rood dagje tegemoet gaan zien.Herstelrally van de afgelopen dagen ging natuurlijk ook helemaal nergens over wanneer je kijkt naar de vooruitzichten welke nog steeds duister zijn.Hoop bedrijfsresultaten zullen dramatisch zijn en de vooruitzichten kunnen de meesten niets zinnings over zeggen. Geen enkele reden om te stijgen dus op Wallstreet, zeker niet omdat de huidige waarderingen nog steeds torenhoog liggen... en nu al helemaal....Tot morgen.