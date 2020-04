Huizenpaniek

Volgens schattingen gaan we in Europa naar 10-20% werkloosheid. Kijk maar naar de reisindustrie. Dat gaat een paar jaar duren voordat ze er bovenop komen. Evenementenindustrie ook. Dit zal zeker overlopen naar de rest van de economie. Vraag is of we er weer redelijk snel bovenop komen. Ik denk het niet. Herstel zal langzaam zijn net als na de financiele crisis. Overheid springt nu bij maar ze kunnen niet iedereen doorbetalen. Zie ook de 2.000 ontslagen bij KLM. Dit is maar pas het begin. De zombiebedrijven die in stand werden gehouden door de lage rente zullen nu failliet gaan. We zien het nu te rooskleurig in. Dat zie ik ook in mn eigen omgeving Waarom? Dit is nog nooit voorgekomen dat de omzet bij heel veel bedrijven van de een op de andere dag wegvalt. Zelfs de experts stellen hun mening elke keer bij van minimale impact tot V recovery naar nu een U of zelfs een L recovery. Ik vind het knap dat mensen in deze tijden een huis kopen. Dan moet je super zelfverzekerd zijn of je kop in het zand steken. Want heel veel banen staan straks op de tocht. Ook bij de overheid nu ze minder belasting kunnen innen. En de meeste huishoudens hebben geen noemenswaardige buffer. Dus het is een simpel rekensommetje. Tel daarbij ook de kans dat corona in de winter weer terugkomt en dan lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat we niet in een diepe recessie terecht komen. Dus zeer zeker lagere prijzen. Jammer mn huis heeft nu een record waarde. Ach what goes up must come down.