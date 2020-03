Wie schrapt dividend? Update

Aan de aanbeveling van de ECB om het dividend tot 1 oktober te passeren, geven de Europese banken massaal gehoor. Zowel ABN als ING deelde maandag mee geen dividend uit te betalen, terwijl Rabobank de rente vergoeding op zijn Ledencertificaten de komende negen maanden niet uitbetaalt. Lees hier meer daarover.

Op IEX Premium houden we dagelijks bij welke bedrijven uitspraken hebben gedaan over hun dividend. Dat is koersgevoelige informatie, dus bedrijven zijn zeer terughoudend met officiele mededelingen. We zien drie categorieën:

Bedrijven met groot omzetverlies schrappen resoluut hun dividend Bedrijven die er nog niet aan willen stellen de AVA uit Bedrijven die geen problemen kennen, delen mee de AVA door te laten gaan. Maar zeggen niets over dividend

AD 1: Randstad, Heijmans, DPA zijn zomaar drie namen die mededeelden hun dividenden in te houden. De onzekerheid inzake omzetverlies is dusdanig dat het verstandiger is het geld in het bedrijf te houden. Continuiteit is belangrijker dan een dividendbelofte.

AD 2: Deze bedrijven twijfelen nog of ze het dividend wel of niet zullen schrappen. Een mooie uitweg om wat tijd te kopen is het uitstellen van de AVA. Immers, het dividendvoorstel van het management moet officieel op de AVA aangenomen worden. Geen AVA, geen dividend dus, voorlopig. Aalberts, Kendrion en Vastned kozen voor deze oplossing.

AD 3: Deze bedrijven laten de AVA op aangepaste wijze doorgaan, via internet of op zeer bescheiden schaal. Over het dividend wordt echter nog niets gezegd, maar het voorstel dat bij de jaarcijfers is gepresenteerd, blijft staan. Ook deze kopen tijd, immers: tot de AVA kan het altijd nog ingetrokken worden.

Ahold deed dat. Deze bedrijven hebben in principe hun zaakjes op orde maar omdat we ons op onbekend terrein bevinden houden ook zij liever nog even een slag om de arm. Alles is mogelijk.

Hoe werkt dividend?

Als gezegd, voor wat betreft het dividend doet het management bij de jaarcijfers een voorstel. Dat voorstel moet door de AvA (algemene vergadering van aandeelhouders) bekrachtigd worden en dan wordt het meestal een of twee dagen erna losgekoppeld (ex-dividend).

Vaak is er al een interimdividend uitgekeerd in het jaar zelf (najaar 2019) en wordt het slotdividend uitgekeerd kort na de AVA.

Dividend: wel of niet?

Hieronder ziet u een overzicht van de bedrijven die de komende tijd dividend zullen, of zouden, gaan uitbetalen. Uiteraard zeggen de bedrijven niets voordat er een officieel besluit is genomen: het is koersgevoelige informatie.

Daarom hebben we zelf een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het dividend doorgang vindt. Daarvoor gebruiken we een aantal vuistregels:

Als een bedrijf steun vraagt, gaat het geen dividend uitkeren

Als de omzet min of meer gelijk blijft, zou het dividend veilig moeten zijn

Als de omzet deels of helemaal wegvalt, is het te allen tijde verstandig het geld in het bedrijf te houden

Continuïteit is het allerbelangrijkst en gaat boven handhaving van een dividend trackrecord

Als we vrij zeker zijn, gebruiken we 95%. 100% is in deze tijd niet te geven. In dit Premiumartikel leest u onze inschattingen.

