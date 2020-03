Beleggers die normaal in turbo's zitten zullen dit nu misschien ook minder snel doen. Enige mate van zekerheid is juist nu wel prettig. Beperkt percentage in turbo's kan natuurlijk geen kwaad maar voor de gemiddelde kleine belegger zijn ze door de snelle marktbewegingen en nog grotere invloed van nieuws rond corona en centrale banken oninteressant. Wil je toch meer inleggen voor binnen nu en 5 á 10 jaar ga dan zoals aangegeven voor aandelen en indexfondsen, keuze voor dividend of groeifonds moet u zelf maken.