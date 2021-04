Turbo's zijn niet slecht en ingewikkeld

China zorgt voor E.U.afhankelijkheid, een voorwaarde voor economisch imperialisme!

Het is onbegrijpelijk dat China met het Corona virus of Chinese griep, propagandistisch positief wegkomt!

Veelal wordt de wereld regelmatig met griep virussen geconfronteerd, welke hun oorsprong in China hebben.

Oorzakelijk verband is de slechte hygiëne en consumeren van besmette (wilde) dieren in China.

Daarbij houdt het regime, de kwaadaardige gevolgen, uit economische motieven, veel te lang onder de pet.

Hierdoor ontstaan forse globale financieel-economisch verliezen, en hoge ziektekosten, welke zwakte van het Westen, China al dan niet propagandistisch en economisch weer uitbuit!

Thans zijn hierdoor de aandelenmarkten met soms meer dan 30% in korte tijd gedaald, zodat hierdoor China, weer goedkoop, E.U. bedrijven kan opkopen, vooral als deze (strategische) bedrijven in faillissement verkeren..

In dat opzicht heeft Trump gelijk, om China in deze, een verwijt te maken.

Terwijl het Westen, zich forse klimaat en milieu lasten veroorlooft, om de natuur te herstellen, produceren 10.700 steenkolenmijnen duizenden miljoenen ton steenkool en uiteindelijk CO2 uitstoot, via centrales..

Daarbij werden in 2019, 1170 nieuwe steenkolenmijnen opgestart en miljoenen tonnen steenkool uit Indonesië en Australië geïmporteerd.

Deze goedkope energiebron is de exportkracht van China, echter bevuilt het wereld klimaat/temperatuur verhogingen, in ernstige mate.

Het is onbegrijpelijk dat de E.U. bevolking zware milieu-belastingen moet betalen, terwijl de goedkope Chinese productie indirect door steenkool gevoed, dat niet hoeft.

Het wordt de hoogste tijd dat deze Chinese export naar de E.U., via de Zijderoute, aan de grens met een klimaat/milieubelasting verzwaart wordt, zodat dit het milieu ten goede komt.

Dat is niet alleen goed voor de E.U. bedrijvigheid, werkgelegenheid en uiteindelijk ook het milieu in de E.U.!

Wanneer gaan de E.U. landen/De Nederlandse politiek, dit, ook stijgende zeespiegel probleem, eindelijk, aanpakken?

De Chinezen dienen in deze ook hun verantwoordelijkheid te nemen, zo niet, dan maar via invoer restricties uit China of op Chinese bedrijven stringente maatregelen toepassen.