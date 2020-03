" Het is daarom geen winstgevende strategie om nu al uw aandelen te verkopen. Daarom raad ik u aan om gewoon even niets te doen. Als u geld over hebt dat u een lange periode kunt missen, is het geen gek idee om gestaffeld bij te kopen."



Dit "advies" lees ik al dagen, niet uit paniek verkopen en inmiddels staat de AEX bijna 200 punten lager na zijn hoogtepunt, en dat advies van ABN toen de koers rond de €16,- stond nog geen maand geleden en inmiddels is gehalveerd er zeker nog upside was kan ook de prullenbak in. Adviezen waar je helemaal niets mee kan!