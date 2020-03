Even voor de helderheid. Is dit stuk geschreven door dezelfde redactie die ik een geloof een ruime week geleden nog schreef dat het allemaal overdreven was en dit het moment van bijkopen en kansen op de beurs was.



Ik schreef toen ook al dat juist dat soort berichten me de angst gaven dat we het dal nog zeker niet gezien hadden op de beurs. Afgezien van de beurswijsheid "never catch een falling knife", zijn de opportunistische berichten juist teken dat het echte besef nog geheel niet is ingedaald en men, en dus ook de redactie van IEX, nog in de ontkenningsfase zat.



Vervelend is wel dat ze meningen hebben aangejaagd tot opportunistische aankopen. Aankopen die nu inmiddels al veel minder waard zijn.



Beste mensen, wederom mijn devies. Kijk het nog even aan. De wereld (met name de normale mensen die de geen kenners zijn) zit in een schrik en rouwverwerking reactie tav Corona. Met de klassieke fases van rouwverwerking: ontkenning, boosheid, besef, acceptatie .... en dat Corona nog wel even zal ronddwalen is ook een feit.



Ja, we nemen de bijzonder heftige beslissingen vanwege het feit dat we chronisch zieken en ouderen willen beschermen tegen teveel mensen tegelij ziek. Maar ook omdat de economie ook helemaal stil valt alls iedereen tegelijk ziek is. Beide zijn zeer terechte argumenten. Bijna iedereen gaat ziek worden, die kans is inmiddels groot aan het worden aangezien het virus niet meer in control lijkt. De ziekte is het probleem niet, dat is slechts 1 a 2 weken een wat mindere periode, maar zoveel zieken heeft wel effect op algemene leven.



Helaas, maar accepteer het en ga proberen het zo goed mogelijk te managen ipv met zijn allen te ontkennen, boos worden en meningen te hebben. Tav de beurs, tja, wie het weet mag het zeggen. Voorlopig hoop ik dat er geen schulden problematieken ontstaan bij landen dan wel banken. Dat lijkt me momenteel de grootste zorg.



En ja, over 3 jaar is het een nare herinnering maar voelen we ons weer beter. Maar dat het pijn doet is duidelijk.