TA: Herstel euro signaleert omslag coronacrisis

Met een fors herstel van de euro, anticiperen valutamarkten op een omslag in het sentiment rond de coronacrisis.



In de afgelopen anderhalve week is de eurokoers, met een winst van ruim 4 dollarcent, abrupt opwaarts gedraaid. Hiermee heeft de euro het gehele verlies van de eerste 6 weken van 2020 weer ingelopen.



Aanvankelijk was de euro, sinds het begin van de coronacrisis, eerst fors gedaald, van ruim 112 naar iets onder de 108.



De Amerikaanse munt, werd op het hoogtepunt van de coronacrisis nog gezien als een safe haven. Voelen de valutamarkten een omslag in het sentiment rond de coronacrisis en lopen beleggers vooruit op ingrepen van centrale banken?



Met haar zeer sterke weekstart lijkt Wall Street in elk geval te rekenen op steunmaatregelen van de FED, die de impact van het nieuwe coronavirus moeten verzachten.



Beleggers verwachten later deze maand een renteverlaging. Volgens ingewijden zou de Fed echter eerder al met een dergelijke noodingreep willen komen.



Tegelijkertijd zien we de eerste signalen van herstel op de aandelenmarkten. Hoewel het virus nog niet onder controle is, beginnen beleggers weer kansen op de aandelenbeurzen te benutten.



Ook de fors gedaalde olieprijs laat het begin van herstel zien. Een vat Brentolie werd in de afgelopen 24 uur ruim 5 procent duurder.



Wellicht anticiperen de valuta- en energiemarkten op een omslag in het sentiment rond de coronacrisis. Ook het herstel op de aandelenmarkten wijst hierop. In elk geval blijkt in China het aantal besmettingen voor het eerst sinds het begin van de crisis weer af te nemen.



Vandaag bekijk ik de dollar en de olieprijs, maar ik begin met de AEX.

AEX stabiliseert boven belangrijke steunzone

De Nederlandse beurs heeft binnen de dalende trend de steunzone 538,74-528,68 bereikt. Dit belangrijke vangnet is gevormd door de bodems van augustus 2019. Op korte termijn verwachten we bodemvorming boven dit niveau.

In het geval van een tussentijds herstel ligt de eerste horde in het gebied van de gap, het gat in de grafiek. We hebben dit gebied in de AEX-grafiek gemarkeerd met de rode cirkel. Het gat ligt tussen het high 602,99 (van 24 februari) en het low 613,20 (van 21 februari).

De echte weerstand is gevormd rond 632,12 punten (de top van 17 februari). De neerwaartse fase wordt pas gecontinueerd indiende AEX-index onder de steunzone 538,74-528,68 breekt, maar dat zit er voorlopig niet in.

Fors herstel EUR/USD

De EUR/USD-koers heeft vrijwel het gehele verlies van de eerste 2 maanden van 2020 weer ingelopen. Daarmee heeft de euro de serie met lagere toppen afgebroken, en komt de munt er technisch wat beter bij te liggen.

Voor een nieuwe technische verbetering is een doorbraak boven weerstand $1,13 (gevormd op 6 augustus 2019) noodzakelijk. De steun $1,05 (bodem van 3 maart 2017) is sterk.

Olieprijs leeft wat op vanaf de steun 49,93

Brentolie heeft binnen de dalende trend de steun 49,93 (bodem van 24 december 2018) bereikt. Dit is een zeer belangrijk vangnet; we zien de olieprijs sterk opveren vanaf deze steun. De olieprijs (Brent) heeft weerstand rond 59,55 (gevormd op 20 februari).