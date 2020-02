TA: Waar blijft de eerste koper?

Hoewel de paniek onder beleggers aanhoudt, raakt de AEX technisch uitverkocht. Wil de eerste koper zich melden, die de eerste stap durft te zetten? Let wel, signalen van bodemvorming ontbreken nog.

Hoewel de impact van de corona-pandemie nog niet nauwkeurig te meten is, verwachten economen dat de klap voor de wereldeconomie stevig zal zijn. Zeker omdat de Chinese economie zeer nauw verweven is met die van de rest van de wereld.

Vrije val

Sinds de top van 17 februari rond 632,12 is de Nederlandse beurs in de uitverkoop gedaan en in een vrije val terecht gekomen. Daarmee lijkt paniek zich van beleggers meester te maken. Maar paniek is nooit een goede raadgever, zeker nu niet!. Want technisch raakt de AEX, overigens geheel in lijn met de andere beurzen, volledig oversold. Dat betekent dat er koopniveaus zullen aankomen.

Elke belegger die had willen verkopen is inmiddels uitgestapt. Dit betekent dat de Nederlandse beurs in de fase van overdrijving terechtkomt, de markt is technisch oversold.

Van een technische oversold-conditie is sprake indien de koersen in korte tijd veel te hard zijn gedaald. Dit kunnen we objectief meten met de RSI (Relative Strength Index) van de AEX, deze komt nu voor het eerst in het groen.

In de laatste negen beurssessies is de AEX (tussen intraday highs en lows) ruim 80 punten verloren. Let wel, deze daling is in één rechte lijn verlopen, zonder substantieel tussentijds herstel. Dit illustreert de paniek in de markt, maar geeft tegelijk aan dat een tussentijdse opleving dichterbij komt. Maar dan moeten de bodems van een half jaar geleden wel standhouden.

Ik bespreek de stand van zaken op de AEX, alsmede van de belangrijkste technische indicatoren.

Nederlandse beurs raakt oversold



De doorbraak van de AEX-index onder de steun van 581,02 punten heeft het luik helemaal open gezet. Let wel op dat ook de bodem van 3 oktober 2019 op 553,85 punten ook onder druk staat. Daarna wordt 538,74 het volgende neerwaartse koersdoel.

In het geval van een tussentijds herstel, ligt de eerste horde in het gebied van de gap, het gat in de grafiek. We hebben dit gebied gemarkeerd met de rode cirkel. Het gat ligt tussen het low 613,20 (van 21 februari) en het high 602,99 (van 24 febrruari).

De echte weerstand is gevormd rond 632,12 punten (de top van 17 februari).





RSI duidt op oversold conditie

De RSI van de AEX geeft op korte termijn een serieuze oversold conditie (zwaar uitverkocht) aan. Hiervan is sprake bij een RSI van 30 of lager.

De RSI sloot donderdag ruim onder 20, dat is het laagste punt van deze indicator sinds augustus vorig jaar. De groene kleur van deze indicator geeft aan dat de markt oversold raakt, dus in een overdrijvingsfase terecht komt. Zie ook uitleg van de RSI onderaan deze column.







MACD onder 0

De MACD verzwakt op korte termijn (daalt en is door de 0-lijn gezakt). MACD staat voor 'Moving Average Convergence Divergence' en is een indicator die wordt berekend op basis van korte twee voortschrijdende gemiddelden van de AEX index.

De MACD-lijn zelf wordt berekend door het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 26 dagen af te trekken van het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 12 dagen. Dit verschil wordt weergegeven door de verticale groene en rode lijntjes.



De tweede lijn, de signaallijn, is de zwarte doorlopende lijn. Dit is het exponentieel gemeten gemiddelde van MACD.

Beide lijnen vormen de MACD-indicator. Niet alleen de richting van de lijnen geeft een signaal af. Ook treden signalen op indien de lijnen elkaar kruisen en/of indien de indicator door de 0-lijn zakt.







AEX verliest Momentum

Het momentum (Rate of Change) tendeert duidelijk neerwaarts. Bovendien zijn alle momentum-bodems van de afgelopen zes maanden gebroken.



Onder de 200-dagenlijn

De AEX is ook onder de stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) gezakt. Op lange termijn is er sprake van een verzwakkende technische conditie, indien de AEX onder het 200-daags gemiddelde blijft.





Uitleg RSI

De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uitverkochte (oversold) condities gevonden worden, zoals nu.

Deze situatie treedt op bij RSI-waarden onder 30. Let op, hieraan kunnen geen directe koopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterke dalende trend kan soms wekenlang oversold blijven. Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf.

Deze situatie treedt op indien de koers nog lagere bodems vormt, terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering.

Overigens is daar nog geen sprake van. Vanwege de vele signalen geeft de RSI ook relatief veel onjuiste signalen af. Dat leidt bij consequent volgen tot een slecht resultaat. De analisten van Tostrams passen overigens een subtielere beoordeling toe, waarbij ook wordt gekeken of deze indicator net uit de oversoldzone stijgt.