Beurs Vandaag: Griep

08:45 uur: Griep

Een late, ingekorte aflevering van Beurs Vandaag; uw vaste gastheer voorbeurs is geveld door een griepje, dus u moet het even stellen met zijn vervangers.

Nee, niet die griep, maar die is nu inmiddels wel behoorlijk aan het huishouden in economie, bedrijfsleven en beurssentiment. Apple, niet de minste wereldspeler, komt door met een omzetwaarschuwing en levert een flinke bijdrage aan wat een lagere opening van het Damrak gaat worden.

De AEX opent volgens de de huidige standen zo'n 0,8%-0,9% lager. Ook Kendrion, met exposure naar China èn de door de handelsspanningen geraakte autosector - geen prettige cocktail op dit moment - krijgt een flinke tik.

Zo langzamerhand worden de gevolgen van een land in lock down steeds meer duidelijk. Hoe de epidemie verder ook gaat verlopen - en er zijn ook positieve berichten, het aantal nieuwe gevallen lijkt volgens sommige cijfers te stabiliseren - de omzetschade zal sowieso fors zijn.

Hong Kong's economic power starts with its immigrant maids and nannies. Thousands have been stranded by the virus travel ban. Here's how that's playing out on both sides of the South China Sea. https://t.co/Izhyq8dgqn — Bloomberg (@business) February 18, 2020

Over Hongkong gesproken: bank HSBC gaat grootscheeps reorganiseren en ontslaat 3.000 mensen. Niet specifiek door Covid-19, maar het virus heeft de problemen die de bank toch al had nog wat verergerd.

Overig nieuws na het slot van gisteren:

08:16 'Beurshandel in teken omzetalarm Apple'

08:14 Minder nieuwe auto's verkocht in EU in januari

08:05 Alumexx richt zich op Duitse markt

07:55 Britse bank HSBC gaat duizenden banen schrappen

07:52 Handelsspanningen vergroten verlies Kendrion

07:24 Nikkei zakt door waarschuwing Apple

17 feb Apple geeft omzetwaarschuwing vanwege impact coronavirus

17 feb Beursbedrijf Deutsche Börse verhoogt winst en omzet

17 feb ASML haalt 750 miljoen op met plaatsing obligaties

17 feb Alstom neemt treinendivisie Bombardier over

17 feb 'ASR krikt operationele winst op ondanks lage rente'

17 feb Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

17 feb ASMI rondt aandeleninkoopprogramma af

Verder zien we vandaag:

De strijd tegen het virus is in volle gang:

Clinical trial of hydroxychloroquine to treat #COVID19 patients have begun at #Wuhan University People's Hospital on small-scale. So far, 20 patients saw their symptoms ease significantly after the use of hydroxychloroquine: reports pic.twitter.com/TqTzo8MD5I — Global Times (@globaltimesnews) February 18, 2020

Wietaandelen, herinnert u die nog?

Pot stocks are still wallowing near all-time lows, but capital financing is bouncing back https://t.co/m4LgPZKBbs pic.twitter.com/vA1S9iugtg — Bloomberg (@business) February 18, 2020

De naam is bond. Junk bond.

'High' #yield anyone? The yield on European high yield bonds has dropped below 3% for the first time ever! pic.twitter.com/ei8yjvPEoU — jeroen blokland (@jsblokland) February 18, 2020

En als dit dinsdag is, dan moet dit Lukas zijn:

En waar had je beter in kunnen investeren: Griekse obligaties, of Apple...https://t.co/XkDDK0NWyG — ldaalder (@ldaalder) February 18, 2020

RedBull geeft je vleugels:

Here are the top 20 stocks in the S&P 500 over the past 20 years... pic.twitter.com/lCVFs5CmKp — Charlie Bilello (@charliebilello) February 17, 2020

Het was kort, maar (hopelijk) krachtig genoeg vandaag. De beursdag kunt u zoals altijd live volgen in ons Liveblog (Op de voorpagina onder de AEX-grafiek) en op onze onvolprezen gratis marktmonitor IEX One.