Handelsspanningen vergroten verlies Kendrion

ZEIST (AFN) - De leverancier van elektromagnetische onderdelen Kendrion heeft in het vierde kwartaal andermaal last gehad van handelsspanningen. Die drukten op de resultaten van onder andere automakers, die belangrijke klanten van het bedrijf zijn. Het bedrijf zag daardoor de omzet dalen en het nettoverlies toenemen.

Over de laatste drie maanden van 2019 boekte Kendrion een omzet van 92,3 miljoen euro. Dat is 9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) halveerde op jaarbasis tot 3,8 miljoen euro. Onder de streep resteerde een verlies van 3 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 1,8 miljoen in het slotkwartaal van 2018.

Kendrion, dat fabrieken heeft in China, ziet in het nieuwe coronavirus een nieuw probleem. Maatregelen tegen de verspreiding van de ziekte in het Aziatische land hadden tot nu toe een "beperkt effect" op de bedrijfsvoering. Ernstiger voor Kendrion kan de impact van de epidemie op de wereldeconomie zijn, waarschuwt topman Joep van Beurden.

Overname

Om de marges op peil te houden bij dalende opbrengsten, snijdt Kendrion al een tijd in de kosten. In het vierde kwartaal bespaarde het bedrijf 5 miljoen euro aan personeelskosten. De onderneming ziet nog mogelijkheden om in de eerste helft van dit jaar 500.000 euro aan kosten te besparen.

Kendrion rondde begin dit jaar de overname af van INTORQ, een maker van industriële remmen. Die overname moet ervoor zorgen dat de industrietak van het bedrijf een groter deel van de omzet genereert. Bij de halfjaarcijfers in augustus praat Kendrion beleggers bij over de strategie voor het gecombineerde bedrijf.