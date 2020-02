Liquiditeitsgedreven rally

De jaarcijfers stromen binnen en die vallen per saldo aardig mee. Het coronavirus is nog steeds een bron van zorg, maar de markt gaat er vooralsnog vanuit dat een en ander niet echt uit de hand loopt.

Het sentiment op de financiële markten is ijzersterk. Beleggers laten zich niet afschrikken door wat sombere economische geluiden uit de eurozone en lijken ervan overtuigd dat de schade van het coronavirus Covid-19 uiteindelijk zal meevallen. Het glas is duidelijk halfvol en de AEX stoomt in navolging van Wall Street onstuitbaar op tot inmiddels 630 punten.

Cijfers best prima

De afgelopen week hebben veel bedrijven hun jaarcijfers bekendgemaakt. De meeste cijfers vielen in de smaak, met uitzondering van die van ABN Amro en Aegon. Financials hebben het zwaar in het huidige barre renteklimaat, iets waar beleggers ook voor de komende periode rekening mee dienen te houden.



Dat geldt overigens ook voor de vastgoedsector: Wereldhave schokte beleggers met een toch wel erg forse afwaardering, terwijl Eurocommercial Properties, VastNed Retail en UnibailRodamco ook niet blind zijn voor de zorgen over het krimpende winkelbestand, maar tegelijk hun dekkingsgraad keurig op peil weten te houden.



Ook de uitzendsector ziet het iets minder zonnig in: Randstad neemt minder gunstige trends waar in (vooral) Nederland en Duitsland, hetgeen ook terugkwam in de cijfers van Brunel. Toch blijven de winstcijfers, exclusief individuele narigheid zoals bij Brunel, prima en is er ruimte voor een royaal dividendrendement.

Liquiditeitsgedreven koersrally

Beleggers worstelen met de vraag waar de sterke koersrally eindigt. Daar valt helaas geen simpel antwoord op te geven. De markt wordt gestuwd door een aanhoudende stroom kapitaal op zoek naar rendement. Een proces dat nog wat versneld wordt door de aankondiging van diverse grootbanken om de negatieve rente die banken door de ECB in rekening wordt gebracht, door te belasten naar (rijke) consumenten en bedrijven.



Een beetje miljonair heeft het vandaag de dag lastig: inflatie, vermogensrendementsheffing en daar bovenop nu ook nog een strafrente van de bank(en). Dat komt zomaar neer op een jaarlijkse afslag op het kapitaal van 5% en dan is een switch naar de aandelenmarkt een logische.



Gevolg van deze search for yield is wel dat de waarderingen van veel aandelen steeds verder oplopen en beleggers met steeds minder rendement genoegen nemen. Met een rente op nul, of voor de rijkere burger zelfs negatief, is er echter geen alternatief. Dat fenomeen kan nog geruime tijd standhouden, zeker zolang centrale banken de kredietkranen en quantitative easing-programma’s laten draaien.



Die noodmaatregelen waren ooit bedoeld om de crisis te lijf te gaan - u weet wel, de crisis van 2008-2009 - maar maken inmiddels onlosmakelijk deel uit van het huidige centralebankenbeleid. De laatste poging terug te keren naar niet-crisisbeleid dateert alweer van 2018 toen Fed-voorzitter Powell stoere woorden sprak, om binnen een maand 180 graden te draaien.



Inmiddels kunnen centrale banken hun stimuleringsbeleid niet zomaar terugdraaien, althans niet zonder forse gevolgen voor de financiële markten (direct) en voor de reële economie (vooral indirect).



Meer kapitaal naar de financiële markten de komende periode ligt dan ook voor de hand. Wat zich nu afspeelt op de beurzen, is vooral een gestage melt up zonder echt groot spektakel. Het is voor beleggers vooral zaak de communicatie van de centrale banken goed in de gaten te houden en te letten op eventuele hints over een koerswijziging.

Aankomende week

Volgende week staan er opnieuw volop jaarcijfers op de agenda en niet van de minste bedrijven. De volledige agenda treft u onderop aan. De IEX Beleggersdesk kijkt met extra veel interesse naar de cijfers van Kendrion, ASR, Fugro, Galapagos, Heijmans en BAM Groep.



We zijn erg benieuwd of (vooral) BAM Groep nu eindelijk eens gaat profiteren van de relatief gunstige marktomstandigheden en we hopen vooral dat de kast met lijken nu eens definitief leeg is. Allicht wishful thinking, maar ’s lands grootste bouwer heeft de erg lage waardering op de beurs vooral aan zichzelf te wijten.



De analyses van de Beleggersdesk van de jaarcijfers van de bedrijven vindt u, traditiegetrouw meestentijd vóór-beurs, bij IEX Premium.

Goed weekend

IEX Beleggersdesk