Stijgende huizenprijzen

Het suggestieve verhaal over het onvermijdelijke, extreme Amsterdam klopt niet helemaal, omdat daar een "wooncarriere" in ontbreekt en er niet gedaan moet worden alsof starters een gemiddeld huis kunnen kopen. Omdat de koopmarkt de bovenkant van de markt is. Begin drie hoog, achter, of in Almere, zodat je na enige jaren opeens geen inkomen van €280.000 meer nodig hebt om in Amsterdam te kunnen gaan wonen. Als je dat úberhaupt wil, voor dat geld.