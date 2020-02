De productie van de Duitse industrie is in december met 3,5 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.



Economen rekenden gemiddeld op een krimp van de industriële productie in de grootste economie van Europa met 0,2 procent. In november nam de industriële productie in Duitsland met een herziene 1,2 procent toe.



Dat is een flink tegenvallend cijfer, daarop kunnnen we weer fors omhoog vandaag :-)