TA: Kansen op de beurs

(ABM FN-Dow Jones) Beter bed heeft in het vierde kwartaal van 2019 op een vergelijkbare basis meer omzet geboekt dan over het vierde kwartaal een jaar eerder. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van de uitbater van matrassenketens uit Uden.De omzet van Beter Bed uit voortgezette activiteiten steeg met 4,7 procent naar 47,6 miljoen euro. De Benelux droeg als vanzelfsprekend het meeste bij aan de omzetvorming met over de laatste drie maanden van 2019 verkopen ter waarde van 41,9 miljoen euro. Online liet op jaarbasis een stijging zien van 1,8 procent in het vierde kwartaal.De Benelux profiteerde volgens de onderneming uit Uden vooral van de verkopen op en rondom Black Friday.Analist Robert Jan Vos van ABN AMRO verwachtte een omzet van 49,8 miljoen euro, zijn collega van Degroof Petercam Fernand de Boer hield het op 47,0 miljoen euro. Tijs Hollestelle van ING hield rekening met ongeveer 50 miljoen euro.In deze cijfers zijn de resultaten van het vorig jaar verkochte Matratzen Concord niet meer meegenomen.In heel 2019 steeg de omzet met 7,5 procent naar 185,6 miljoen euro, of met 4,7 procent op vergelijkbare basis.De orderinstroom nam afgelopen jaar met 3,3 procent toe op vergelijkbare basis, maar dit was zelfs 6,0 procent in het vierde kwartaal.Beter Bed heeft een lening van aandeelhouders ter waarde van 7 miljoen euro voor de helft weten te om te zetten in eeuwigdurende obligaties. Dit betreft ongeveer de helft van de aandeelhoudersschulden. Verder betaalde Beter Bed rente aan dit groepje aandeelhouders en werden de banken terugbetaald, zodat de totale schuld daalde.Beter Bed publiceert het volledige kwartaalbericht op 17 maart van dit jaar.Het aandeel Beter Bed sloot donderdag op een groen Damrak 9,4 procent hoger op 2,90 euro.