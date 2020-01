quote: pietje-2005 schreef op 16 jan 2020 om 09:21:

Deeltje van een mogelijke deal, dan ;-)

Succes

Deeltje van een mogelijke deal, dan ;-)Succes

Probleem in meerdere stukken hakken en dan oplossen.Moet je nagaan als dit pas fase-1 is.China agreed to purchase an additional $200 billion in U.S. goods over the next two years as part of the “phase one” trade deal.The composition of that additional $200 billion is as follows:Manufactured goods: $32.9 billion in 2020, $44.8 billion in 2021Agricultural goods: $12.5 billion in 2020, $19.5 billion in 2021Energy goods: $18.5 billion in 2020, $33.9 billion in 2021Services: $12.8 billion in 2020, $25.1 billion in 2021